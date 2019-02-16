Vatikan, İlk Defa Bir Kardinali Cinsel Taciz İddiasıyla Kovdu

Vatikan, eski ABD Kardinali Theodore McCarrick'i cinsel taciz suçlamaları sonrasında kovdu.

Vatikan, eski ABD Kardinali Theodore McCarrick'i cinsel taciz suçlamaları sonrasında kovdu. Papa Francis tarafından yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi tarihinde ilk defa bir kardinalin bu sebepten ötürü dışlandığı duyuruldu.



Papa Francis, ABD'li eski Kardinal Theodore McCarrick'i Katolik Kilisesi tarihinde ilk kez cinsel taciz suçlaması nedeniyle kiliseden dışladı. Vatikan'ın Katolik dogmaya saygı göstermesini sağlayan İnanç Doktrini kapsamında, cinsel taciz konusunda kesin hükümler olduğu açıklandı.



Temyiz başvurusu olmayan bu ceza, Vatikan'ın din adamları tarafından küçük çocuklara yönelik cinsel saldırıları konusunda şimdiye kadar ki en büyük yaptırımı olarak kabul edildi. ABD, Şili, Avustralya ve Almanya gibi birçok ülkede ortaya çıkan büyük skandallar, Katolik Kilisesi'nin güvenilirliğini uzun süredir sarsıyordu. - ROMA

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