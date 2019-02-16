Son Dakika Haberleri: Vatikan İlk Defa Bir Kardinali Cinsel Taciz İddiasıyla Kovdu

Vatikan İlk Defa Bir Kardinali Cinsel Taciz İddiasıyla Kovdu

32 dakika önce

Vatikan, eski ABD Kardinali Theodore McCarrick'i cinsel taciz suçlamaları sonrasında kovdu.

Vatikan İlk Defa Bir Kardinali Cinsel Taciz İddiasıyla Kovdu, System.String[]
Vatikan, eski ABD Kardinali Theodore McCarrick'i cinsel taciz suçlamaları sonrasında kovdu. Papa Francis tarafından yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi tarihinde ilk defa bir kardinalin bu sebepten ötürü dışlandığı duyuruldu. Papa Francis, ABD'li eski Kardinal Theodore McCarrick'i Katolik Kilisesi tarihinde ilk kez cinsel taciz suçlaması nedeniyle kiliseden dışladı. Vatikan'ın Katolik dogmaya saygı göstermesini sağlayan İnanç Doktrini kapsamında, cinsel taciz konusunda kesin hükümler olduğu açıklandı. Temyiz başvurusu olmayan bu ceza, Vatikan'ın din adamları tarafından küçük çocuklara yönelik cinsel saldırıları konusunda şimdiye kadar ki en büyük yaptırımı olarak kabul edildi. ABD, Şili, Avustralya ve Almanya gibi birçok ülkede ortaya çıkan büyük skandallar, Katolik Kilisesi'nin güvenilirliğini uzun süredir sarsıyordu.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi Yılmaz Vural'ın, İYİ Partiden Belediye Başkan Aday Olacağı İddia Edildi

Hollanda'da Irkçı Parti Liderinden Skandal Öneri: Türklerin Oy Vermesi Yasaklansın Ege'de Korkutan Deprem! Artçılar da Kaydedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:23:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatikan İlk Defa Bir Kardinali Cinsel Taciz İddiasıyla Kovdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]