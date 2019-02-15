Vatikan'ın Fransa Elçisine Cinsel Taciz Soruşturması
1 saat önce
Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Luigi Ventura hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Vatikan
'ın Paris
Büyükelçisi Luigi Ventura hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı. Fransa
adli kaynakları, Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Luigi Ventura'nın geçtiğimiz ay Paris belediye başkanının ofisindeki bir tören sırasında bir görevliyi taciz ettiği gerekçesiyle soruşturma altında olduğunu bildirdi.
Ventura, Paris Belediye Başkanı Anne
Hidalgo belediye binasında 17 Ocak'ta diplomatlar, dini liderler ve sivil toplum liderlerine yeni yıl konuşması yaptığı sırada bir adamı taciz etmekle suçlanmıştı.
Adli kaynak, 24 Ocak'ta belediye başkanlığı tarafından bir şikayette bulunulduğunu belirterek, soruşturmanın ertesi gün açıldığını bildirdi.
74 yaşındaki Ventura 2009'dan bu yana Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yapıyor. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:31 Kaynak: İHA
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