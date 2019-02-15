Vatikan'ın Paris Büyükelçisi'ne Cinsel Saldırıdan Soruşturma
17 dakika önce
Fransa'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Luigi Ventura hakkında "cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.
Fransa'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Luigi Ventura hakkında "cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.
Fransız basınında çıkan haberlerde, Paris Savcılığının Ventura hakkında Paris Belediyesinin genç erkek çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiye 24 Ocak'ta soruşturma başlattığı belirtildi.
Haberlerde, Paris Belediyesinin yasa gereğince konuyu 23 Ocak'ta Paris Savcısı Remy Heitz'e taşımasıyla soruşturmanın açıldığı belirtilirken, söz konusu olayın Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun 17 Ocak'ta belediyede verdiği etkinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
74 yaşındaki Ventura 2009'dan bu yana Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:07 Kaynak: AA
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