Vatikan'ın Paris Büyükelçisi'ne İkinci Cinsel Saldırı Suçlaması
1 saat önce
Fransa'da, Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura hakkında "cinsel saldırı" gerekçesiyle ikinci bir suç duyurusunda bulunuldu.
Fransa
'da, Vatikan
'ın Paris
Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura hakkında "cinsel saldırı" gerekçesiyle ikinci bir suç duyurusunda bulunuldu.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Belediyesinin eski bir çalışanı, Ventura hakkında kendisine geçen yıl ocak ayında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Daha önce de Paris Savcılığı, Ventura hakkında, yine Paris Belediyesinden genç bir erkek çalışana cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 24 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı. Söz
konusu olayın Paris Belediye Başkanı Anne
Hidalgo'nun 17 Ocak'ta belediyede verdiği etkinlikte gerçekleştiği kaydedilmişti.
74 yaşındaki Ventura, 2009'dan bu yana Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:17 Kaynak: AA
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