Son Dakika Haberleri: Vatikan'ın Paris Büyükelçisi'ne İkinci Cinsel Saldırı Suçlaması

Vatikan'ın Paris Büyükelçisi'ne İkinci Cinsel Saldırı Suçlaması

1 saat önce

Fransa'da, Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura hakkında "cinsel saldırı" gerekçesiyle ikinci bir suç duyurusunda bulunuldu.

Vatikan'ın Paris Büyükelçisi'ne İkinci Cinsel Saldırı Suçlaması, System.String[]
Fransa'da, Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura hakkında "cinsel saldırı" gerekçesiyle ikinci bir suç duyurusunda bulunuldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Belediyesinin eski bir çalışanı, Ventura hakkında kendisine geçen yıl ocak ayında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Daha önce de Paris Savcılığı, Ventura hakkında, yine Paris Belediyesinden genç bir erkek çalışana cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 24 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu olayın Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun 17 Ocak'ta belediyede verdiği etkinlikte gerçekleştiği kaydedilmişti.

74 yaşındaki Ventura, 2009'dan bu yana Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı Son Dakika! Van'da Korkutan Deprem!

AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri İYİ Parti'nin Kadıköy Adayı Oyuncu Emre Kınay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 20:33:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatikan'ın Paris Büyükelçisi'ne İkinci Cinsel Saldırı Suçlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]