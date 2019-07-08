Son Dakika Haberleri: Vatikan'ın Paris Büyükelçisinin dokunulmazlığı kaldırılıyor
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Vatikan'ın Paris Büyükelçisinin dokunulmazlığı kaldırılıyor

9 dakika önce

Vatikan, Fransa'da hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma açılan Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığının kaldırılmasına onay verdi.

Vatikan'ın Paris Büyükelçisinin dokunulmazlığı kaldırılıyor, System.String[]
Vatikan, Fransa'da hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma açılan Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığının kaldırılmasına onay verdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, basına yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Paris Savcılığının talebiyle Vatikan'ın Paris Büyükelçisi'nin diplomatik dokunulmazlığının kaldırılması talebini Vatikan'a iletti ve Vatikan bu talebe onay verdi." dedi.
Vatikan Sözcüsü Alessandro Gisotti de konuya ilişkin açıklamasında "Büyükelçinin, Fransa adaleti ve hakimleriyle tam iş birliği içinde olduğunu gösteren olağanüstü bir jest yapılmıştır. Vatikan, bu kararın alınması için prosedürün tamamlanmasını beklemektedir." ifadelerini kullandı.
Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olan 74 yaşındaki Ventura, Fransa'da en az 4 kişiye cinsel saldırıda bulunmaktan suçlanıyor.
Fransa'da şubat ayında yapılan ilk suç duyurusuyla ortaya çıkan cinsel saldırı olayı sonrasında 3 kişi tarafından daha suçlanan Büyükelçi Ventura, nisan ayında Fransız polisine ifade vermişti.
2009 yılından bu yana Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olan Ventura, öncesinde Brezilya, Bolivya ve İngiltere'de rahip olarak görev yapmış ve Roma'da Vatikan'ın Devlet Sekreterliği görevini yürütmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:00 Kaynak: AA
Vatikan, Fransa, Paris, Güncel
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