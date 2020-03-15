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Vatikan: Koranüvirüs nedeniyle paskalya haftası seremonileri internetten yayımlanacak
6 saat önce
Vatikan, koranüvirüsü salgını yüzünden paskalya haftası seremonilerine halkın alınmayacağını açıkladı. Dini seremoniler, internetten yayımlanacak
Vatikan, İtalya'da koranüvirüs salgınının yayılması üzerine paskalya kutsal haftası seremonilerinin, halkın katılımı olmadan gerçekleşeceğini duyurdu.
Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı yazılı açıklamada, Katoliklerin dini seremonileri bu yıl virüs salgını yüzünden televizyon, radyo veya online medya üzerinden izleyebileceği bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:03
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