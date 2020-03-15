Vatikan: Koranüvirüs nedeniyle paskalya haftası seremonileri internetten yayımlanacak

Vatikan, İtalya'da koranüvirüs salgınının yayılması üzerine paskalya kutsal haftası seremonilerinin, halkın katılımı olmadan gerçekleşeceğini duyurdu.



Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı yazılı açıklamada, Katoliklerin dini seremonileri bu yıl virüs salgını yüzünden televizyon, radyo veya online medya üzerinden izleyebileceği bildirdi.