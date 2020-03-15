Vatikan: Koranüvirüs nedeniyle paskalya haftası seremonileri internetten yayımlanacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Vatikan: Koranüvirüs nedeniyle paskalya haftası seremonileri internetten yayımlanacak - Son Dakika Dünya

Vatikan: Koranüvirüs nedeniyle paskalya haftası seremonileri internetten yayımlanacak

6 saat önce

Vatikan, koranüvirüsü salgını yüzünden paskalya haftası seremonilerine halkın alınmayacağını açıkladı. Dini seremoniler, internetten yayımlanacak

Vatikan: Koranüvirüs nedeniyle paskalya haftası seremonileri internetten yayımlanacak, System.String[]

Vatikan, İtalya'da koranüvirüs salgınının yayılması üzerine paskalya kutsal haftası seremonilerinin, halkın katılımı olmadan gerçekleşeceğini duyurdu.


Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı yazılı açıklamada, Katoliklerin dini seremonileri bu yıl virüs salgını yüzünden televizyon, radyo veya online medya üzerinden izleyebileceği bildirdi.

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Vatikan, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:03 
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