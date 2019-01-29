Vatikan Muhafızlarına 3d Yazıcı ile Plastik Başlık Üretiliyor
1 saat önce
Vatikan'da papanın muhafızlığını yapan İsviçreli askerlerin geleneksel kıyafetleri artık 3D yazıcı kullanılarak plastikten üretilmeye başlandı.
Vatikan
'da papanın muhafızlığını yapan İsviçreli askerlerin geleneksel kıyafetleri artık 3D yazıcı kullanılarak plastikten üretilmeye başlandı.
Vatikan'da Papa
Francis'in muhafızlığını yapan İsviçreli askerlerin geleneksel kıyafetleri artık değişiyor. Muhafızların eski çelik başlıklarının yerine 16'ıncı yüzyıldan kalma başlık modeli 3D yazıcı sayesinde plastikten üretilmeye başlandı. Böylece "Morion" adındaki çelik başlığın ağırlığı 2 kilodan 570 grama düşecek. Yapımı 14 saat süren başlıklar öncekilere nazaran daha hafif olması sebebiyle muhafızlarca da olumlu karşılandı. "Eskilerini sevmiyorduk, yeni başlıkları taşımak için sabırsızlanıyoruz" diyen bir muhafız, daha hafif ve hava akımı sağlayan başlıkların daha konforlu olacağını düşündüğünü söyledi.
Yüzde 625 daha ucuz
Eski başlık gibi 16. yüzyıldan kalma "Morion" adı verilen başlık modelinin ayrıca çok daha ekonomik olduğu öğrenildi. Eski başlıkların fiyatı 5 bin euro iken, yeni nesil başlığın 800 euroya mal olduğu ve yardımseverlerin desteği ile üretildiği açıklandı. Artık plastik başlık taşıyacak 135 kişilik İsviçreli muhafızlar birliği, 1506 yılından beri Vatikan'da papayı koruma görevini yerine getiriyor. - VATIKAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22 Kaynak: İHA
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