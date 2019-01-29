Vatikan Muhafızlarına 3d Yazıcı ile Plastik Başlık
1 saat önce
VATİKAN'da Papa Francis'in muhafızlığını yapan İsviçreli askerlerin geleneksel kıyafetleri artık değişiyor.
VATİKAN'da Papa
Francis'in muhafızlığını yapan İsviçreli askerlerin geleneksel kıyafetleri artık değişiyor. Muhafızların eski çelik başlıklarının yerine 16'ıncı yüzyıldan kalma başlık modeli 3D yazıcı sayesinde plastikten üretilmeye başlandı. Böylece 'Morion' adındaki çelik başlığın ağırlığı 2 kilodan 570 grama düşecek.
Yapımı 14 saat süren başlıklar öncekilere nazaran daha hafif olması sebebiyle muhafızlar tarafından da olumlu karşılandı. "Eskilerini sevmiyorduk, yeni başlıkları taşımak için sabırsızlanıyoruz" diyen bir muhafız, daha hafif ve hava akımı sağlayan başlıkların daha konforlu olacağını düşündüğünü söyledi.
Ayrıca yeni başlıklar eskisinden daha da ucuz olacak. Eski başlıkların fiyatı 5 bin Euro iken, yeni nesil başlığın 800 Euro'ya mal olduğu ve yardımseverlerin desteğiyle üretildiği açıklandı. 135 kişilik İsviçreli muhafızlar birliği, 1506 yılından beri Vatikan
'da papayı koruma görevini yerine getiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09
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