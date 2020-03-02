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Vatikan Papa Pius XII arşivlerini açtı: Kilisenin Yahudi soykırıma yönelik tutumuna ışık tutulacak
6 saat önce
Vatikan'ın Papa Pius XII arşivlerini açmasıyla Kilisenin Yahudi soykırıma yönelik tutumuna ışık tutulacak.
Vatikan'ın Yahudi soykırımına yönelik tutumuna ışık tutacak arşivler halka açıldı.
Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi böylece tarihin en tartışmalı papalarından biri olan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında görev yapan Pius XII'nin, altı milyon Yahudinin öldürüldüğü soykırıma sessiz kalıp kalmadığı iddialarına cevap vermiş olacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:54
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