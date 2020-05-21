- Vatiyye Askeri Üssü'nde imha edilen Pantsir Trablus'ta sergilendi - Son Dakika

- Vatiyye Askeri Üssü'nde imha edilen Pantsir Trablus'ta sergilendi

- Vatiyye Askeri Üssü'nde imha edilen Pantsir Trablus'ta sergilendi Vatiyye Askeri Üssü'nde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından imha edilen, Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi, başkent Trablus'ta sergilendi.

- Vatiyye Askeri Üssü'nde imha edilen Pantsir Trablus'ta sergilendi TRABLUS - Vatiyye Askeri Üssü'nde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından imha edilen, Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi, başkent Trablus'ta sergilendi. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ele geçirdikleri Vatiyye Hava Üssü'nde imha ettikleri Hafter'e ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini başkent Trablus'a getirdi. Trablus'a getirilen Pantsir hava savunma sistemi, Şehitler Meydanı'nda sergilendi. Yüzlerce Libyalı, Pantsir'i görmek için Şehitler Meydanı'na akın ederek Hafter aleyhinde sloganlar attı. Pantsir'i Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter milislerine temin ettiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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