Vatiyye Hava Üssü'nde bulunan 6 Hafter milisi Libya Ordusuna teslim oldu - Son Dakika

Vatiyye Hava Üssü'nde bulunan 6 Hafter milisi Libya Ordusuna teslim oldu

Libya'nın başkenti Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'nde bulunan Halife Hafter milislerinin, Libya ordusuna teslim olmaya başladığı duyuruldu.

Libya'nın başkenti Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'nde bulunan Halife Hafter milislerinin, Libya ordusuna teslim olmaya başladığı duyuruldu. Libya Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatiyye Hava Üssü'ndeki Hafter'e bağlı 6 milis, bölgede bulunan Tümgeneral Usame Cuveyli komutasındaki Libya Ordu birliklerine teslim oldu." İfadelerine yer verildi. Libya Ordusu geçen salı günü üsse başlattığı operasyon çerçevesinde, bölgeyi tamamen ablukaya almıştı. Libya Ordusu "Barış Fırtınası" operasyonunun başladığı geçen 25 Mart'ta üssün bazı bölümlerinde kontrolü ele geçirmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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