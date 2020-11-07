Vatkalarla güçlü omuzlar - Son Dakika

Vatkalarla güçlü omuzlar

07.11.2020 07:32
Vatkalarla güçlü omuzlar, System.String[]

Bazı trendler gelip geçiyor, bazılarıysa her gardırobun kalıcı bir parçası haline geliyor.

Bazı trendler gelip geçiyor, bazılarıysa her gardırobun kalıcı bir parçası haline geliyor. Birkaç sezondur gördüğümüz, 2020 İlkbahar/ Yaz sezonunda etki alanını arttıran vatkalar da öyle...

Gece elbiselerinden gelinliklere, tişörtlerden blazer ceketlere, hatta kazak ve sweatshirt'lere kadar vatkalar neredeyse her parçaya uyum sağlıyor. İlhamını geçmişten alan bu trend hem tasarımcıların hem de stil ikonlarının sayesinde modern dokunuşlarla

yeniden canlanıyor.

Kadınlar için gücün simgesi

Vatka denince akla hemen 80'li yıllar geliyor. Eski fotoğraflarda gözümüze ilk çarpan abartılı saç ve makyajlarla birlikte vatkalar olur. Prenses Diana'dan Madonna'ya dönemin birçok tanınan isminin ya da büyüklerimizin fotoğraflarında vatkasız kıyafet görmek neredeyse imkansız.

Moda trendleri sosyal, çevresel ve toplumsal olaylardan etkileniyor. Söz konusu yıllarda kadının sosyal ve iş hayatındaki artan etkisini simgeleyen 'power suit'lerin (güçlü takım elbiseler) vatkaları da bir güç temsiliydi. Toplantı odalarındaki kadınların sayısı arttıkça bir önceki 10 yıllık dönemin uzun hırkaları ve dökümlü etekleri yerini belirgin omuzlu, bel vurgusu öne çıkarılmış ve sivri burunlu stiletto'larla bir araya getirilmiş bir görünüme bırakıyordu.

Vatkaların dönüşü de yeni bir güç ilanı! Balenciaga'nın ekstrem ve sivri uçlu vatkaları, Prada'nın vatkalarla güçlendirilmiş blazer ceketleri, Marc Jacobs'un 80'li yıllardaki görünümlere benzer yarattığı etek ve ceket takımları buna örnek...

Stil önerileri

Sweatshirt ya da tişört gibi sıklıkla kullanabileceğiniz bir parça satın almak istiyorsanız vatkalı giysilere şans verebilirsiniz. Dümdüz, vatkalı bir sweatshirt'ü aksesuar, jean pantolon ve topuklu botlarla tamamlayarak sportif havadan şık bir görünüme geçebilirsiniz.

Vatkalı blazer ceketler tek başına oldukça güçlü ve gösterişli. Eğer oversized (büyük beden) bir tane tercih ettiyseniz altına giydiğiniz parçayı dar kesimde tutmanızı öneririz. Tayt ve tişörtle de stil sahibi bir eşleştirme yaratabilirsiniz.

Abartılı saç ve makyajlarla tamamlanan vatkalar geçmişte kaldı. Daha modern bir görünüm için doğal saçlar ve natürel tonlardaki makyajı deneyin.

Her tarza uygun

Hem klasik hem güçlü, hem maskülen hem zamansız... Bershka'daki bu blazer cekete göz atın. 359.99 lira.

Rivus'un 80'li yıllardaki görünümleri anımsatan vatkalı bluzları da oldukça gösterişli. Markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 580 lira.

Kısa botlar ve deri ceketlerle çok yakışacak bu vatkalı elbise Trendyolmilla'dan... 89.99 lira.

Kiremit tonlarındaki yüksek yakalı ve vatkalı bu tişörtü yüksek belli jean pantolonlarınızın içine sokarak giymeyi deneyin. Mango, 129.99 lira.

Omuzlarındaki vatkalar bu sweatshirt'e stil sahibi bir hava kazandırmış. LCW'den seçtik. 59.99 lira.

Vatkalarla güçlendirilmiş bu zamansız tulumu ister özel günlerde, ister işyerinde kullanabilirsiniz. H&M, 249 lira.

Suni deriden yapılmış parçalarda da vatkaları görüyoruz. Mavi'de şık bir bluz seçeneği bulduk. 199.99 lira.

Maskülen kesimli, vatkalı kabanlar çok gösterişli. Lacivert ya da siyah tonlarını tercih ederek kullanabilirsiniz. Zara, 799.95 lira.

Klasik bir beyaz gömlek yerine Maeve'nin vatkalı ve fermuarlı modelini seçebilirsiniz. İnternet sitesinden ulaşılabilir. 315 lira.

Siyah klasik bir kazağa vatkalarla güçlü bir hava kazandırılmış. Mudo, 139.99 lira.

Vatkalarla güçlü omuzlar

Diana Spencer, İlkbahar, Madonna, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Vatkalarla güçlü omuzlar - Son Dakika Magazin


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