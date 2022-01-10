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VATMAN AYŞENUR RAY ÇOK KAYGANDI, ÇARPMAYI ÖNLEYEMEDİM - Son Dakika

VATMAN AYŞENUR RAY ÇOK KAYGANDI, ÇARPMAYI ÖNLEYEMEDİM

10.01.2022 11:56

ANTALYA'da Fatma Aksu'ya (60) çarparak, yaralanmasına neden olan tramvayın vatmanı Ayşenur G., polisteki ifadesinde "Yağmurdan dolayı ray çok kaygandı, son anda frene bastım ama çarpmayı önleyemedim" dedi.

ANTALYA'da Fatma Aksu'ya (60) çarparak, yaralanmasına neden olan tramvayın vatmanı Ayşenur G., polisteki ifadesinde "Yağmurdan dolayı ray çok kaygandı, son anda frene bastım ama çarpmayı önleyemedim" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Aspendos Bulvarı üzerindeki tramvay hattında meydana geldi. Topçular yönüne seyir halinde olan vatman Ayşenur G. yönetimindeki tramvay, elinde bastonuyla aniden tramvay yoluna çıkan Fatma Aksu'ya çarptı. Yaralanan Aksu, tramvayın alt kısmında sıkıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, itfaiye ekiplerinin tramvayın ön koruyucu kaportasını sökmesiyle bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Aksu, özel bir hastaneye götürüldü. Fatma Aksu'ya ait yazma, baston ve ayakkabıları da görevliler tarafından kaza yerinden alındı.

VATMANA OTOMOBİL ÇARPIYORDU

Yolcular diğer tramvaya aktarılırken, polis ekipleri tarafından tramvay içerisinde ifadesi alınan Ayşenur G.'nin, üzgün olduğu gözlendi. Polis merkezine gitmek için tramvaydan inen Ayşenur G., taşıt yolundan gelen bir otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. Yanındakiler tarafından kolundan tutularak tramvay yoluna çekilen Ayşenur G., ardından ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

'ÇARPMAYI ÖNLEYEMEDİM'

Ayşenur G. polis merkezindeki ifadesinde, yağıştan dolayı rayların kaygan olduğunu belirterek, "Tramvayın önüne çıkan kadını görür görmez frene bastım. Ama çarpmayı önleyemedim. Çok üzgünüm" dedi. Ayşenur G.'nin, sık sık Fatma Aksu'nun sağlık durumunu sorduğu öğrenildi.

Ayşenur G., polisteki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest kaldı. Fatma Aksu'nun tedavisine ise hastanede devam ediliyor.

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE)

Haber-Kamera: Süleyman EKİN- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-

VATMAN AYŞENUR RAY ÇOK KAYGANDI, ÇARPMAYI ÖNLEYEMEDİM
VATMAN AYŞENUR RAY ÇOK KAYGANDI, ÇARPMAYI ÖNLEYEMEDİM
VATMAN AYŞENUR RAY ÇOK KAYGANDI, ÇARPMAYI ÖNLEYEMEDİM
VATMAN AYŞENUR RAY ÇOK KAYGANDI, ÇARPMAYI ÖNLEYEMEDİM
VATMAN AYŞENUR RAY ÇOK KAYGANDI, ÇARPMAYI ÖNLEYEMEDİM
VATMAN AYŞENUR RAY ÇOK KAYGANDI, ÇARPMAYI ÖNLEYEMEDİM

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Fatma Aksu, Aspendos, Tramvay, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VATMAN AYŞENUR RAY ÇOK KAYGANDI, ÇARPMAYI ÖNLEYEMEDİM - Son Dakika


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SON DAKİKA: VATMAN AYŞENUR RAY ÇOK KAYGANDI, ÇARPMAYI ÖNLEYEMEDİM - Son Dakika
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