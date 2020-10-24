Vatman ve makinistler her zaman sürdükleri vagonları çekme yarışı yaptı - Son Dakika

Vatman ve makinistler her zaman sürdükleri vagonları çekme yarışı yaptı

24.10.2020 16:26
Vatman ve makinistler her zaman sürdükleri vagonları çekme yarışı yaptı, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü, İstanbul'un metro ve tramvay hatlarından vatman ve makinist olarak çalışan 40 kişi ile, Tekstiklent Metro Yerleşkesi'nde vagon çekme yarışması düzenledi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü, İstanbul'un metro ve tramvay hatlarından vatman ve makinist olarak çalışan 40 kişi ile, Tekstiklent Metro Yerleşkesi'nde vagon çekme yarışması düzenledi.

İstanbul'un metro ve tramvay hatlarında vatman ve makinist olarak çalışan ve aralarında 2 kadının da bulunduğu 40 kişi, kurdukları 8 takım ile her zaman sürücü koltuğunda oturdukları vagonu çekme yarışması yaptı. 35 tonluk vagonun 20 metre çekildiği yarışmayı 26 saniye ile Kabataş- Bağcılar tramvay hattında çalışan vatman ve makinistler kazandı. İki kadının yarıştığı Mecidiyeköy- Mahmutbey hattı ise 31 saniye ile ilk üçe giremedi.

40 MAKİNİST VE VATMAN 35 TONLUK VAGONU ÇEKTİLER

Yenikapı-Havalimanı (M1 hatıt), Yenikapı- Hacıosman (M2 hattı), Kirazlı- Başakşehir (M3 hatı), Kadıköy-Tavşantepe (M4 hattı), Üsküdar- Çekmeköy (M5 hattı), Mecidiyeköy-Mahmutbey (M7 hattı), Kabataş-Bağcılar tramvay hattı (T1) ve Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı (T4)  hatlarında çalışan 40 kişi, kurdukları 5'er kişilik takımlar ile 35 tonluk vagonu 20 metreye en hızlı çekerek götürme yarışı düzenledi.

İKİ KADIN DA YARIŞTI

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında yarışan 5 kişilik takımda iki kadın yarışmacı vardı. Arzu Özaydın ve Betül Başoğlu da bu takımın 5 kişilik ekibi içinde yer alarak yarışmaya katıldı.

'HERKESE SÜRMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM'Kirazlı-Başakşehir hattı adına yarışmaya katılan vatman İsmail Kavak, vagonu çekmenin çok zor olduğunu belirterek, "Bu işi spor olarak yapan arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Sürmek daha kolay. Çekmesi çok zor. Herkese sürmesini tavsiye ediyorum" dedi. Mecidiyeköy - Mahmutbey hattı adına yarışmaya katılan Arzu Özaydın, çok yorulduğunu belirterek, "Ama çok güzel. Kadınlar her şeyi başarır. Çekmek daha zor galiba" dedi.

'ÇEKMEK KAS GÜCÜ GEREKTİRDİĞİNDEN ZORLADI'

Yine Mecidiyeköy-Mahmut bey hattı adına yarışmaya katılan diğer kadın yarışmacı makinist Betül Başoğlu da, "Birazcık yorucu oldu ama umarım biz kazanmışızdır. Şu an birazcık nefes almak istiyorum. Ama başardığımıza inanıyorum. Kullanmak farklı bir şey, çekmek farklı birşey. Çekmek kas gücü gerektirdiğinden zorladı. Sürmek mesleğim. Gayet eğlenceli" dedi.


- İstanbul
Vatman ve makinistler her zaman sürdükleri vagonları çekme yarışı yaptı
Vatman ve makinistler her zaman sürdükleri vagonları çekme yarışı yaptı
Vatman ve makinistler her zaman sürdükleri vagonları çekme yarışı yaptı
Vatman ve makinistler her zaman sürdükleri vagonları çekme yarışı yaptı
Vatman ve makinistler her zaman sürdükleri vagonları çekme yarışı yaptı
Vatman ve makinistler her zaman sürdükleri vagonları çekme yarışı yaptı
Vatman ve makinistler her zaman sürdükleri vagonları çekme yarışı yaptı
Vatman ve makinistler her zaman sürdükleri vagonları çekme yarışı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Makinist, İstanbul, Tramvay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vatman ve makinistler her zaman sürdükleri vagonları çekme yarışı yaptı - Son Dakika

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