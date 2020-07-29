VATSO Derneği basınla bir araya geldi - Son Dakika

VATSO Derneği basınla bir araya geldi

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) tanıtım amaçlı kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

VATSO Derneği basınla bir araya geldi, System.String[]

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) tanıtım amaçlı kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen kahvaltıda yönetimi ile birlikte gazetecilerle bir araya gelen VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, dernek hakkında açıklamalarda bulundu. Van'ın önemli iş insanlarının dernek bünyesinde toplandığını belirten Kandaşoğlu, amaçlarının Van'ı her anlamda daha ileriye götürmek olduğunu söyledi. VATSO isminin Van Ticaret ve Sanayi Odası binasının inşa edilmesinden sonra yapılan bir yarışma neticesinde yönetim tarafından alınan karar doğrultusunda kabul edildiğini vurgulayan Kandaşoğlu, "Üç üniversitenin katıldığı yarışma neticesinde VATSO ismi ve logosu, yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Böylece VATSO, hem Türkiye'de hem de uluslararasında bir marka haline geldi. Bugün 7 yaşındaki bir çocuk bile VATSO'nun ne olduğunu bilir" dedi.

VATSO Derneğinin yıllardır Van'da farklı sektörlerde hizmet veren 264 iş insanının isteği üzerine kurulduğunu belirten Kandaşoğlu, "VATSO olarak tek amacımız bu ile hizmet etmek olacak. Bu memlekette bilerek hiçbir yanlışım olmadı, olmayacak. Eğer ben Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda olduğum zamanlarda ilimi düşünmeseydim, bu coğrafyayı düşünmeseydim, sadece kendimi düşünseydim 5 dönem milletvekiliydim ve belki de bakan olurdum. Bakmayın lise mezunuyum ama dünyada herkesten daha iyi iş yapacağıma inanıyorum" dedi.

Van'ın en büyük sıkıntılarından birinin kente bir lobinin olmayışı olduğuna değinen Başkan Kandaşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de çevre yolu olmayan, stadyumu olmayan başka bir il yok. Van'ın eğer lobisi güçlü olsaydı böyle olmazdı. Diklenmeyecek ama dik duracağız. İlimizin sorun ve sıkıntılarını paylaşacağız. Biz bir araya gelemiyoruz. İl dışındaki iş insanları, vakıflar, STK'lar birleşemiyorlar. Çünkü herkesin içinde farklı bir hesap var. Herkes farklı bir hesabın peşinde. İşte VATSO bu işi yapacak. Tarımdan hayvancılığa, sanayiden girişimciliğe yepyeni bir ekiple Van'ın lobisini güçleştirecek, Van'ın sesini uzakları götürecek ve Vanımıza yakışır bir dernek olacak. 'Van kazanacak' sloganıyla derneğimizi kurduk. Van'da sorun ve sıkıntılarımızı takip edecek, bunu yetkililerle paylaşacağız. Amacımız bu ilin kimliğine sahip çıkmak, bölgenin en cazibeli olan ilini tanıtmaktır. Biz bu anlamda sizinle birlikte yürümek istiyoruz."

264 olan üye sayısını en kısa zamanda 5 binlere kadar çıkaracaklarını da sözlerine ekleyen Kandaşoğlu, artık Van'da yapılacak yanlışlara göz yumulmayacağını belirtti. Van'da 17 bölge müdürlüğünün olmasının bir avantaj olduğuna değinen Başkan Kandaşoğlu, "Bundan sonra Van'da yapılan yanlışlıkları kesinlikle kabul etmiyoruz. Hiçbir kurum veya kuruluş kesinlikle kendi şahsı için çalışmayacaktır. İlimizde yaklaşık 17 bölge müdürlüğü var. Bu bölge müdürlükleri; bu halk için, bu ilin kimliği, geleceği, vizyonu için çalışacak. Kimse gelip bu kurumlarda, bu koltuklarda kendi siyaseti, kendi çıkarları için çalışmayacaktır. STK ve sendikalarda dahil kim yanlış yaparsa, bu dernek onları çok sert bir şekilde eleştirecektir" diye konuştu.

Program, soru cevap ile sona erdi. - VAN

Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel VATSO Derneği basınla bir araya geldi - Son Dakika
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