VATSO: "Zaman oturma zamanı değil"

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO), aylık toplantılarından ikincisini yaptı.

VATSO Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, ilk olarak dünyayı etkisi altına alan pandeminin sosyal ve ekonomik hayatı ne kadar etkilediği konuşuldu. Korona virüs salgınına yenik düşen Van'ın iş adamlarının da anıldığı toplantıda, bu acıların bir daha yaşanmaması için maske takmanın, sosyal mesafe kuralına uymanın ve hijyen koşullarını sağlamanın önemi üzerinde duruldu. Zahir Kandaşoğlu başkanlığında toplanan VATSO Yönetim Kurulu tarafından toplantıya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Korona virüs salgınında ekonomi küresel çapta bir durgunluk yaşarken, sezonluk çalışma imkanı bulan turizm sektörü başta olmak üzere mobilya, kırtasiye, organizasyon ve daha birçok sektörde iş durma noktasına gelmiştir. Van'da farklı sektörde faaliyet gösteren işletmeler ciddi bir ekonomik darboğaza girmişlerdir. Bu işletmelere devlet desteği şart. En başta ulusal alanda faaliyet gösteren şirketler çalışanlarına sahip çıkılmalıdır. Devlete ve bankalara olan kısa ve orta vadeli borçlar durdurulmalı, ertelenmeli ya da uzun vadeye yayılmalıdır. Bununla birlikte işletmelerin kira giderlerine acilen bir çözüm getirilmelidir. Ekonomiyi oluşturan tüm ana ve kılcal damarlara sahip çıkmalıyız. Unutmamalıyız ki kaybettiğimiz en ince damarımız bile bizim için hayati öneme sahiptir. O yüzden küçük ve büyük şirket ve işletme ayrımına girmeden hepsine sahip çıkmalı ve hepsinin sorununu çözmek için azami gayret gösterilmelidir. Bu arada VATSO yeni bir dernek olmasına rağmen şimdiden Van iş dünyasında ciddi heyecan oluşturmuştur. İnşallah iş dünyasının heyecanını boşa çıkarmayacağız. Bunun için 17 Eylül 2020 tarihinde yüksek istişare heyetimiz başta olmak üzere yönetim kurulumuz ve bütün üyelerimiz, kadın girişimciler kurulu ve genç girişimciler kurulu ile bir araya geleceğiz. Yüksek istişare kurulumuza başta turizm olmak üzere farklı alanlarda çözüm yollarını düşündüğümüz yatırımları konuşacağız. Bu arada turizmle ilgili görüş ve düşüncelerimizin hazır olduğunu bilmenizi istiyoruz. VATSO olarak şunu diyoruz, zaman oturma zamanı değil. Zaman tatil ve oyalanma zamanı değil. Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli ve daha çok istihdam oluşturmalıyız. Gençlerimize iş ve AŞ imkanı sağlamalıyız. Yükümüzün ağır, yolumuzun uzun olduğunu biliyoruz. Bunun içindir ki herkesin kendi işini en iyi şekilde yapmasını bekliyoruz. Lider kent olmanın bilinci ve sorumluluğu ile hareket ediyoruz." - VAN