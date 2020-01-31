Vauk Geçidi'nde kar esareti - Son Dakika
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Vauk Geçidi'nde kar esareti

6 saat önce

Kar yağışı ve tipi yüzünden Bayburt-Gümüşhane karayolu Vauk Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Vauk Geçidi'nde kar esareti, System.String[]

Kar yağışı ve tipi yüzünden Bayburt- Gümüşhane karayolu Vauk Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.


Bayburt'un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Bayburt-Gümüşhane karayolu Vauk Dağı Geçidi'nde zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araç sürücülerine dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu. - BAYBURT

Gümüşhane, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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