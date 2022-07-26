Vavacars, Antalyaspor Kulübü'ne Sponsor Oldu - Son Dakika
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Vavacars, Antalyaspor Kulübü'ne Sponsor Oldu

26.07.2022 16:47
Vavacars, Antalyaspor Kulübü'ne Sponsor Oldu

İkinci el araç alım-satım platformu VavaCars, Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzaladı. VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt, “Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarıyla bütün Türkiye'de görünür olmak istiyoruz. Müşterilerimizin spor tutkunu olduğunu biliyoruz. Futbola da insanlara zevk verdiği için yatırım yapıyoruz. Antalyaspor ile uzun süreli bir anlaşma yapmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

ESRA ALUS

İkinci el araç alım-satım platformu VavaCars, Fraport-TAV Antalya spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzaladı. VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt, "Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarıyla bütün Türkiye'de görünür olmak istiyoruz. Müşterilerimizin spor tutkunu olduğunu biliyoruz. Futbola da insanlara zevk verdiği için yatırım yapıyoruz. Antalyaspor ile uzun süreli bir anlaşma yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt ve Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in katılımıyla İstanbul'da forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını imzaladı. Lawrence Merritt ve Aziz Çetin imzalanan anlaşmayla hedeflenenler ile ilgili bilgi verdi.

"VAVACARS KENDİSİNİ TÜRKİYE'DE ULUSAL BİR MARKA OLARAK GÖRMEK İSTİYOR"

Lawrence Merritt, Antalyaspor ile sponsorluk anlaşması imzalamaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"VavaCars olarak Türkiye'ye ve Türk sporuna yatırım yaptığımız için mutluyuz. Bu kulüp ile ortak vizyona ve misyonuna sahibiz. Antalyaspor meydan okuyan bir kulüp. VavaCars da düzene meydan okuyan bir şirket. VavaCars kendisini Türkiye'de ulusal bir marka olarak görmek istiyor. Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarıyla bütün Türkiye'de görünür olmak istiyoruz. Müşterilerimizin spor tutkunu olduğunu biliyoruz. Futbola da insanlara zevk verdiği için yatırım yapıyoruz. Antalyaspor ile uzun süreli bir anlaşma yapmaktan memnuniyet duyuyoruz."

"VAVACARS'IN ANTALYASPOR'A YAPTIĞI YATIRIMIN KARŞILIĞINI ULUSLAR ARASI SEVİYEDE ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Aziz Çetin da Antalyaspor'un Antalya'nın en büyük markası ve Türkiye'nin en sempatik takımlarından biri olduğunu söyledi. Çetin, "Bu bilinirliği, kazanacağımız uluslar arası başarılarla arttırmak istiyoruz. Türkiye'nin en çok sponsorluk anlaşması yapan ikinci kulübüyüz. Antalyaspor'u tercih ettiği için VavaCars'a teşekkür ediyoruz. VavaCars'ın Antalyaspor'a yaptığı yatırımın karşılığını uluslar arası seviyede alacağını düşünüyorum. Forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının Antalyaspor'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. VavaCars, Antalyaspor'un en önemli sponsorlarından biri olacak" dedi.

"SÜREKLİ OLARAK TAKIMIMIZIN İLK 5'TE YER ALMASINI HEDEFLİYORUZ"

Antalyaspor'un geçen sezon Nuri Şahin yönetiminde çok iyi bir performans sergilediğine de konuşmasında yer veren Çetin, "Hedefimiz Nuri Şahin yönetiminde tüm dinamiklerimizi harekete geçirip, daha başarılı sonuçlar almak. Sürekli olarak takımımızın ilk 5'te yer almasını hedefliyoruz. Bunu alışkanlık haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

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Antalyaspor'a yeni forma sponsoru Antalyaspor'a yeni forma sponsoru
Kaynak: ANKA

Antalyaspor, Türkiye, su, Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Vavacars, Antalyaspor Kulübü'ne Sponsor Oldu - Son Dakika

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