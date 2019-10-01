Son Dakika Haberleri: VavaCars, dünyaya İstanbul’dan açılıyor
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VavaCars, dünyaya İstanbul’dan açılıyor

57 dakika önce

Türkiye'de ikinci el araç pazarına iddialı giriş yapan enerji devi Hollandalı Vitol Grubu, Vava-Cars markası ile piyasadaki alım satım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor.

VavaCars, dünyaya İstanbul’dan açılıyor, System.String[]

Türkiye'de ikinci el araç pazarına iddialı giriş yapan enerji devi Hollandalı Vitol Grubu, Vava-Cars markası ile piyasadaki alım satım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:56 
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