VavaCars, dünyaya İstanbul’dan açılıyor
57 dakika önce
Türkiye'de ikinci el araç pazarına iddialı giriş yapan enerji devi Hollandalı Vitol Grubu, Vava-Cars markası ile piyasadaki alım satım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor.
Türkiye'de ikinci el araç pazarına iddialı giriş yapan enerji devi Hollandalı Vitol Grubu, Vava-Cars markası ile piyasadaki alım satım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:56
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