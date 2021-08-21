VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

Çaykur Rizespor'un milli file bekçisi Gökhan Akkan, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında kalesini gole kapattı. Deplasman ekibinin kaleyi bulan 4 şutunda da gole izin vermeyen Gökhan Akkan, takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynadı.

6'ncı dakikada hızlı gelişen Karagümrük atağında Ahmed Musa topla birlikte ceza alanına girerek kaleciyle karşı karşıya geldi. Son anda Cemali topa dokunarak topu kornere çeldi.9'uncu dakikada Sol kanattan gelen Rizespor atağında Cemali'nin ceza alanına ortaladığı topa Dabo indirdi. Yakın mesafeden Sabo istediği gibi vuramayınca savunma uzaklaştırdı.20'nci dakikada Balkovec'in serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği top Rizespor savunmasına çarptı, kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.34'üncü dakikada Karagümrük'ün sol kanattan geliştirdiği atakta Pesic'in kaleye göndermek istediği top savunmaya çarparak kornere çıktı.56'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Mendes'in ceza alanına yaptığı ortaya Alper yakın mesafeden vurdu top üstten auta çıktı.71'inci dakikada Mendes'in sağdan ceza alanı dışına gönderdiği topa Alper ceza alanı çizgisi üzerinden sert vurdu, top üstten auta çıktı.GÖKHAN AKKAN'DAN KARAGÜMRÜK'E GEÇİT YOK

Süper Lig'in 2'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

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