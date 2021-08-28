Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton (Dk. 83 Hutchinson), Rıdvan Yılmaz (Dk. 83 Mehmet Topal), de Souza, Salih Uçan, Ghezzal, Teixeira (Dk. 50 Necip Uysal), Larin (Dk. 88 N'Koudou), Batshuayi (Dk. 88 Kenan Karaman)
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 71 Serhat Ahmetoğlu), Benatia (Dk. 77 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Balkovec, Biglia (Dk. 32 Efe Tatlı), Erhun Öztümer (Dk. 71 Samed Onur), Ahmed Musa (Dk. 71 Emre Mor), Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Pesic
Gol: Dk. 30 Teixeira (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 48 Salih Uçan (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 14 Erhun Öztümer, Dk. 16 Jimmy Durmaz, Dk. 42 Zukanovic, Dk. 61 Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+4 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.
53. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında Welinton'un kafayla aşırdığı topa de Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
54. dakikada Batshuayi'nin savunmanın arkasına pasında Rosier, ceza sahasında kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldı. Rosier'nin şutunda, Viviano yatarak topu çeldi.
74. dakikada Jimmy Durmaz'ın savunmanın arkasına pasında çizgide topla buluşan Emre Mor'un rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak yaptığı vuruşta, top üst ağlarda kaldı.
80. dakikada orta sahada de Souza'nın kazandığı topta Batshuayi, meşin yuvarlağı Ghezzal'a aktararak savunma arkasına koşu gösterdi. Ghezzal'ın şık ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında altıpasta iyi yükselen de Souza'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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