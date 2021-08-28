Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

90+2. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında altıpasta iyi yükselen de Souza'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

80. dakikada orta sahada de Souza'nın kazandığı topta Batshuayi, meşin yuvarlağı Ghezzal'a aktararak savunma arkasına koşu gösterdi. Ghezzal'ın şık ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Jimmy Durmaz'ın savunmanın arkasına pasında çizgide topla buluşan Emre Mor'un rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak yaptığı vuruşta, top üst ağlarda kaldı.

53. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında Welinton'un kafayla aşırdığı topa de Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

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