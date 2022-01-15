Üye Girişi
SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından

15.01.2022 18:39

Çaykur Rizespor maçının ardındanVolkan Demirel: Geldiğimden bu yana takımdan memnunum"Önemli oyuncularımız eksik""Pesic Türkiye'nin en iyi santrforu"Hamza Hamzaoğlu: Haklı bir mağlubiyet aldıkMustafa AKIN - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında VavaCars...

Çaykur Rizespor maçının ardından

Volkan Demirel: Geldiğimden bu yana takımdan memnunum

"Önemli oyuncularımız eksik"

"Pesic Türkiye'nin en iyi santrforu"

Hamza Hamzaoğlu: Haklı bir mağlubiyet aldık

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, konum itibarıyla zor durumda olan Rizespor'la karşılaştıklarını dile getirerek, "Maçtan önce çok saygı duyduğumuzu söylemiştim. Oyuna iyi başlamıştık. Belki golleri atabilseydik daha rahat olabilirdik. İkinci yarıda Rizespor 50 ile 70'inci dakikalar arasında oyunu ele aldı ama sonrasında değişikliklerle baskıyı kırdığımızı düşünüyorum. 2-0'lık güzel bir galibiyet. Geldiğimden bu yana takımdan memnunum. Çok iyi geri dönüşler alıyorum. Fiziksel anlamda antrenmanları biraz daha yoğunlaştırmaya çalışıyoruz ama maç aralıkları fazla olmadığı için biraz daha neşeli şekilde antrenmanları tamamlamaya çalışıyoruz. Koşu mesafelerine baktığımızda takımın fiziksel olarak iyi olduğunu görüyoruz. Milli arada daha da iyi olacaktır" dedi.

"ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZ EKSİK"

Futbolda cezalılar, sakatlıklar ve hastalıklar olabildiğini dile getiren Volkan Demirel, "Maça 2 günümüz var en iyi şekilde hazırlanacağız. Önemli oyuncularımız eksik ama eldeki arkadaşlarımızla elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"PESIC TÜRKİYE'NİN EN İYİ SANTRFORU"

Pesic'in Türkiye'nin en iyi santrforu olduğunu kaydeden Demirel, "İzlediğimi gördüğüm kadarıyla bunu bana kanıtladı ve kendisini tanıdıktan sonra daha çok emin oldum. Takımın önemli isimlerinden. Kendisiyle ilgili hedefim olduğunu söyledim ve bu hedefe doğru ilerliyoruz. Salih de çok iyi karakteri ve takımı için en iyisini yapmaya çalışan bir arkadaşımız, Maçtan önce kendisine gol atacağını söylemiştim, golü de attı ve beni de haklı çakırda. Bütün takımdan memnunum" ifadelerini kullandı.

HAMZA HAMZAOĞLU: HAKLI BİR MAĞLUBİYET ALDIK

Karagümrük'ü tebrik ederek sözlerine başlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Üstün bir oyun oynadılar ve maçı kazandılar. Biz maçın başında zaman zaman iyi şeyler yaptık golden sonra biraz daha baskın göründük rakip sahada ama çok etkili olduğumuzu söyleyemem. İkinci yarıda da gol ararken gol yedik 2-0'dan sonra oyun Karagümrük'ün kontrolüne geçti, hak edecek oyunu oynayamadık. Haklı bir mağlubiyet aldık. 3 gün sonra oynayacağımız Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Transferde de elimizi çabuk tutmamız gerekecek, aynı oyuncular üzerine yük bindi biraz daha takviyeye ihtiyacımız var gibi görünüyor" dedi.

SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından
SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından
SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından

YORUMLAR
500

Fatih Karagümrük, Hamza Hamzaoğlu, Türkiye, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika


Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
18:42
Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal'dan açıklama: Beklentileri karşılayacağım, kupalara talibiz Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal'dan açıklama: Beklentileri karşılayacağım, kupalara talibiz         
18:39
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada         
15:44
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
18:41 Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
18:39 Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor
18:39 Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal'dan açıklama: Beklentileri karşılayacağım, kupalara talibiz
18:24 Fenerbahçe'den yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile cesur kadro
17:56 Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
17:33 Uygunsuz paylaşımları için Işıtan Gün'den özür açıklaması
17:26 TEM yolunda korkunç kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
17:25 TikTok videosu yüzünden tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
17:16 Uygunsuz paylaşımları sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Işıtan Gün'ün istifa etmesi için kampanya başlattı
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması: Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 19:00:05. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement