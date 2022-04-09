SPOR Vavacars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
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SPOR Vavacars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının ardından

09.04.2022 16:11

Kasımpaşa maçının ardındanAtılay Canel: Haliç derbisini kazandığımız için mutluyuzÜmit Şengül: Kazanmayı çok istiyorduk'OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Kasımpaşa maçının ardından

Atılay Canel: Haliç derbisini kazandığımız için mutluyuz

Ümit Şengül: Kazanmayı çok istiyorduk

'OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade eden Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 'Ancak 14'üncü dakikada kaçırdığımız golden sonra oyunu istediğimiz gibi yönlendirerek 2 gol bulduk. 3-4 olabilirdi ve oyunu ilk yarıda koparabilirdik. İkinci yarı galibiyeti korumak istedik. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik ama duran toptan 2 tane basit gol yedik. Bu galibiyeti camiamıza armağan ediyoruz. Bu maç bizim için önemliydi, Haliç derbisiydi. Bu derbiyi kazandığımız için mutluyuz' ifadelerini kullandı.

'BUNUN NEDENİ SAHAMIZIN OLMAMASI'

Derbi maç olmasına rağmen tribündeki taraftar sayısının az olması sorulan Canel, 'Bunun başlıca nedeni sahamızın olmaması. Aynı zamanda Ramazan Ayı. Bu kadar taraftarımız gelebildi. Onlara da teşekkür ediyoruz' dedi.

'HER MAÇA GALİBİYET PAROLASIYLA ÇIKIYORUZ'

Gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmayla ilgili de konuşan Canel, şu ifadeleri kullandı:

'Biz her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Trabzonspor maçına da öyle hazırlanacağız. İnşallah oradan mutlu bir şekilde döneriz.'

ÜMİT ŞENGÜL: KAZANMAYI ÇOK İSTİYORDUK

Kazanmayı çok istediklerini ifade eden Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise, 'Kazanmayı çok istiyorduk, İyi başladık. Ama maçın 15'inci dakikasından sonra rakibimiz üstünlük kurdu. Buna istediğimiz cevabı veremedik. Kötü bir günümüzdeydik. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle maça ortak olmaya çalıştık. Pozisyonlar da bulduk ancak bunları değerlendiremedik. Bugün Hajradinovic ve Eysseric'i çok aradık. Bizim orta sahada kreatif iki oyuncumuz, olmayınca eksiklikleri hissedildi' diye konuştu.

'UMUT BOZOK OYNADIĞI MEVKİYİ YADIRGADI'

Umut Bozok'un son 2 maçta oyundan alınmasının nedeni sorulan Şengül, 'Kadrodaki eksiklerden dolayı onu bugün farklı yerde oynattık. Umut, direkt santrfor oynayan bir isim. Bugün forvet arkasına geçince yadırgadı. Ondan kaynaklı bir sıkıntı oldu. Performans düşüklüğüyle bir alakası yok' şeklinde konuştu.

SPOR Vavacars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının ardından
SPOR Vavacars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının ardından
SPOR Vavacars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 3 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 3 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu) Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 10. randevuda

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Vavacars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Vavacars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
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