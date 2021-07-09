Fatih Karagümrük'ün sponsoru VavaCars oldu

VavaCars 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün ana sponsoru oldu.

İsim ve forma ana sponsoru olarak imzalanan anlaşma sonrası VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt, "Ezber bozan, genç ve dinamik bir marka olarak sporu her zaman destekliyoruz. Vizyon ve değerlerimizle paralel olan Karagümrük Spor ile başlattığımız bu iş birliğinden büyük heyecan duyuyoruz. Fatih Karagümrük Spor Kulübü de tıpkı VavaCars gibi kendini sürekli yenileyen ve başarıya doymayan bir takım. Birlikte büyük zaferlere yürüyeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü İkinci Başkanı Serkan Hurma sponsorlukla ilgili, "Süper Lig'de dikkatleri üzerine çeken takımımız, yoluna yeni sponsoru VavaCars ile devam edecek. İkinci el araç sektöründe tüm dinamikleri değiştiren ve vizyonlarıyla fark katan VavaCars'a isim ve forma ana sponsorumuz oldukları için teşekkür ediyor, Süper Lig'de birlikte yürümekten mutluluk duyuyoruz. Bu güçlü destekle birlikte büyük başarılara imza atacağımıza eminim" dedi. - İSTANBUL