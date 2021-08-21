SPOR Çaykur Rizespor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Arzu ERBAŞ - Emirhan PEHLİVAN/ RİZE (DHA) - Süper Lig'in 2'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun maç sonu yaptığı açıklamada, 'Kendi evimizde kazanmak istiyorduk. Özellikle ilk yarı itibarıyla sezon başı olması münasebetiyle eksik kadromuza rağmen rakibimizi analiz yaparak, bir nevi santranç gibi hamleler yaparak oyunu kendi lehimize çevirmeye çalıştık. Golümüzüde atabilirdik. Duran toplarda golü bulma yolunu bulabilirdik ama yinede berabere bitti. Sonucunda her puanın çok önemi var. Futbolcularımız çalışmaya gelişmeye devam ederken, bu sürecin içerisinde benim arzuladığım istekli agresif ve pozisyon üreten takıma dönüşeceğiz. Taraflardan tek ricamız sabır. Sabır özellikle söylememin sebebi şu; Geçen sene 19-20 futbolcu kardeşimiz bu takımdan ayrıldı ve bir ay sonra yeni gelen yönetim var. Biz birçok transfere geç başladık ve birçok transferde sorunlar yaşadık. O yüzden de tam anlamıyla takım hüviyetinin olmamasına rağmen biz gayet iyiyiz. Bu yüzden biraz sabır, destek. Belki de tarihte hiçbir şekilde olmayan bir sürecin ilk iki haftasını yaşadık. Buna rağmen ben takımdan memnunum. Çocuklar zamanla daha iyi olacaktır. Milli maç arasında yeni gelecek takviyeler ve şu anda elimdeki kadro ile birlikte sakatlıklarında geçtiği bir ortamda çok daha iyi bir Rizespor'u hep beraber izleyeceğiz" dedi.

"TEKNİK OLARAK YAPTIĞIMIZ HATALAR MAÇI BU SONUCU ALMAYA TAŞIDI"

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ise Rizespor ve teknik direktör Bülent Uygun'u tebrik ederek konuşmasına başladı. Farioli, 'Gerçekten rakibimiz bugün sahada 90 dakika boyunca iyi mücadele etti. Bütün boşlukları kapattı. Bizim girmek istediğimiz o boşlukları hiçbir zaman açmayarak, birlikte koşarak, birlikte fedakarlık göstererek ve birlikte acı çekerek çok iyi bir maç çıkardılar. Onların hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Kendi takımıma gelecek olursam genel olarak memnunuz fakat saha koşulları bugün bizim kendi oyun kimliğimizi, kendi oyun felsefemizi ve mantığımızı yansıtma konusunda bizi çok zorladı. O yüzden saha önemli bir faktördü diyebilirim. Ama biz de çok koştuk, çok mücadele ettik, sonuna kadar zorladık. Gol fırsatlarına da girdik ama maalesef değerlendiremedik. Teknik olarak yaptığımız hatalar maçı bu sonuca taşıdı. Burada rakipler için kendi evinde oynarken büyük bir zorluk çıkartacak takım olarak gördüm ben bugün Rize'yi. O yüzden buraya deplasmana gelecek bütün takımlar için Rize deplasmanı çok zorlu geçecektir diye düşünüyorum' şeklinde konuştu.