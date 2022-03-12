SPOR Atakaş Hatayspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

İzzet NAZLI - Samim SELÇUK HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Atakaş Hatayspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Önemli bir galibiyete imza attıklarını ve bundan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 'Çok arzuladığımız, istediğimiz bir galibiyetti. İçerde oynamamızın bir avantajını bugün sahada oyuncularımız ilk dakikadan itibaren rakibe çok bariz bir şekilde yansıttı. Her ikili mücadeleye çok inançlı, hırslı girdik ve özellikle takım savunmasını çok iyi yaptık. Bugün üçüncü bölgede zaman zaman baskı uyguladık. Rakibi çıkışlarda hataya zorlayıp oradan çabuk pozisyona girmeye çalıştık. Bu doğrultuda girdiğimiz pozisyonlar var ve attığımız golün bir tanesi de o şekilde oluştu. Onun dışında savunma kısmını da biliyorduk. Özellikle savunma arkası Ahmed Musa'ya uzun yüksek top atıp pozisyon arayacaklarını biliyorduk. Savunmamızı da ona göre hazırladık hafta içi. Oyuncularımız sağ olsun ilk dakikadan itibaren çok disiplinli bir şekilde sahada mücadele etti. Önemli ve net bir galibiyet aldık. Seyircilerimizin desteğine de çok teşekkür ediyorum. Bugün özellikle hem bayan hem de çocuk sayısı çok fazlaydı. Bundan sonraki maçlarda daha da çok seyirci bekliyoruz. Bu oyuncular, daha çok kalabalık tribünler önünde oynamayı hak ediyor. Son maçlarda da çok gollü, pozisyonlu geçiyor. Gelen izleyiciler de eminim burada keyif alıyordur. Oyuncularıma bu verdikleri mücadele ve emek için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

CANEL HATA YAPTIK, GOLÜ YEDİK

Hatay deplasmanına çok zor şartlar altında geldiklerini ve morallerinin bozulduğunu söyleyen VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 'Buraya gelirken çok zor şartlar altında geldik. Hava muhalefeti dolayısıyla uçak havada aşağı yukarı 7-8 tur yaptı. Yani biraz moralimiz bozuktu ama biz maça başlarken tabi tüm bunları bir kenara bırakıp oyuna istediğimiz gibi başladık. Ama futbol hatalar oyunu. Hata yapık, golü yedik. İkinci yarı toparlanır gibi olduk. Daha istekli, daha arzulu başladık ama üçüncü golü yiyince oyun bu şekilde bitti' dedi.