VavaCars'tan VavaService sürprizi

VavaCars, Nisan ayında faaliyete başlayan araç ekspertiz ve yenileme merkezi olan Pendik tesisinin çalışmalarını tanıtırken, yeni projesi VavaService'i duyurdu.

Nisan 2022'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışını yaptığı Pendik Ekspertiz ve Yenileme Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyetler sayesinde müşterilerin güvenli, garantili ve sıfır araç gibi yenilenmiş ikinci el araçlara erişimi sağlanıyor.

VavaCars Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci

"2022'nin ilk yarısında VavaCars'ta 20 binin üzerinde araç sattık"

Türkiye'nin en büyük ekspertiz ve yenileme merkezi olan Pendik araç yenileme merkezinin, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla sektörde fark yarattığını belirten VavaCars Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, "Nisan ayında faaliyetlerine başlayan Pendik Ekspertiz ve Yenileme Merkezi, açılışının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen yakaladığı başarılı ivme ile operasyonumuzun belkemiği haline geldi. 2022 yılının ilk yarısında VavaCars olarak 20 bin adetin üzerinde araç sattık ve 500 milyon ABD dolarının üzerinde gelir elde ettik. Müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler, ikinci el araç satış sonrasında ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğumuzu bize gösterdi" diye konuştu.

VavaCars'ın önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde yeni ekspertiz ve yenileme merkezleri açmaya devam edeceğini ifade eden Timirci, "VavaCars olarak önceliğimiz; herkesi güvenli, hızlı ve sorunsuz biçimde ikinci el araç alım satım hizmetimizle buluşturmak. Bu doğrultuda yenileme merkezi yatırımlarımızı Türkiye'nin başka illerinde de hayata geçirerek Türkiye'ye yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz. Sektörde yaptığımız yatırımların bu denli etkili olması bizim için mutluluk verici. Her zaman inovatif ve hayatı kolaylaştırıcı çözümler sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Ankara araç yenileme tesisiyle Türkiye'ye yatırıma devam

İstanbul'dan sonra ekspertiz ve araç yenileme merkezini Ankara'da da hizmete sunduklarını belirten Timirci, "Ankara'da bulunan Ergazi merkezimiz 22 bin metrekare alan üzerine kurulu, yıllık 35 bin araç yenileme kapasiteli bir tesis. Böylece toplam kapasitemizi yıllık 85 bin araca çıkarmış oluyoruz. Bu tesisle, kendi rekorumuzu egale ederek, Türkiye'deki en büyük entegre Araç Ekspertiz ve Yenileme Merkezinin yatırımcısı olmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

VavaCars üzerinden araç alanlara 3 yıllık bakım planı hediye

Firmanın yeni projesinin duyuran Timirci, bu projeyle halihazırda VavaCars müşterisi olmayanlara da araç servis hizmeti vereceklerinin müjdesini verdi. İlk kez uygulayacakları VavaService hakkında bilgi veren Timirci şunları söyledi: "Bizden araç satın alan veya satan müşterilerimiz, kalitemizden çok memnun ve mutlu. Bize yapılan geri dönüşlerde sıklıkla servis bakım işine girmemiz ve VavaCars kalitesinde araç bakım hizmeti sağlamamız talep ediliyordu. Bugün, sadece araç sattığımız ya da satın aldığımız müşterilerimize değil tüm araç sahiplerine araba bakımında en yüksek kalitede hizmet sunmaya başladığımızı duyurmaktan dolayı çok mutluyum. Kaliteli hizmetimizden uygun fiyata yararlanmak isteyen araç sahipleri VavaCars çağrı merkezini arayarak, tüm periyodik bakım, onarım ile boya kaporta hasar servisi ve detaylı temizlik işlemleri de dahil olmak üzere pek çok hizmetimiz için randevu alabilirler."

Araç sahiplerinin artık araçlarının bakımını yaptırırken fiyat ile kalite arasında seçim yapmak zorunda kalmayacaklarını ve eve teslim vale hizmeti ile servis sonrasında araçlarını zahmetsizce teslim alacaklarını belirten Timirci; araç sahiplerinin güvenli, rahat ve hızlı hizmete tek tıkla ulaşmaları için çalıştıklarının altını çizdi.

VavaCars ayrıca yeni hizmetinin lansmanını kutlamak için, Ekim ayında VavaCars üzerinden araç alan müşterilerinin araçlarına 3 yıllık bakım planını hediye edecek.