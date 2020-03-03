Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Vazelin ilk olarak Amerikalı kimyager Robert Chesebrough tarafından keşfedildi. 1859 tarihinde Pennsylvania'da petrol kuyularını incelemek isteyen Robert, bu sırada vazelini keşfetmiştir.



Vazelin Nedir?



Petrolden elde edilen vazelin, Robert tarafından yaraların iyileşmesine yardımcı olduğu keşfedildi. Böylece bu madde öncelikle petrolden arındırıldı. 1870 yılında ise vazelin Petrol Jeli olarak piyasada satışa sunuldu. Üretim devam ettiği sürece Vaseline markası ile vazelin üretimi de arttırıldı.



Vazelin Faydaları Nelerdir?



Vazelinin faydaları, özellikle de kozmetik alanında daha çoktur. Vazelinin hem renksiz hem de kokusuz olması da doğallık açısından faydalarını artırmaktadır. Vazelinin en bilinen yararları şu şekildedir;



Vazelin, cildin gün boyunca nemlenmesini sağlamaktadır. Özellikle deri yüzeyinde bulunan çatlakların giderilmesine yardımcı olur.



Cildin daha parlak görünmesini sağlar.



Nasır oluşumunu engeller.



Topuk ve dirsek çatlaklarının giderilmesini sağlar.



Özellikle de kış aylarında görülen el çatlaklarının yok edilmesini sağlar.



Güneş ışınlarına karşı koruma sağlar.



Tırnaklarda sararmaları önler ve tırnakların daha parlak görünmesini sağlar.



Vazelin Ne İşe Yarar?



Vazelinin kullanım alanları oldukça fazladır. Özellikle cildin nemlendirilmesini sağlayan vazelin, cilt yüzeyindeki çatlakların giderilmesine de faydalıdır. Topuklarda, dirseklerde ve vücudun diğer bölgelerinde var olan çatlakları gidermek için vazelin tercih edilir. Kış aylarının gelmesiyle beraber kuru çatlaklara karşı da vazelin kullanılır.



Bileklerde burkulma gibi rahatsızlıklar olduğunda vazelin ile yapılan masaj, rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Deri iltihaplanmaları ve yaraların giderilmesi konusunda da vazelinin işlevi oldukça büyüktür.



Vazelin, eklemlerde ve kaslarda rahatlama sağlar. Özellikle sporcuların yaralanması halinde vazelin ile yapılan masajlar iyileştirici etkiye sahiptir. Romatizma ya da eklem ağrıları için de vazelin kullanımının olumlu etkileri vardır.



Vazelinin Kullanım Alanları Nelerdir?



Vazelinin kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Bu alanlar;



Vazelin, en çok kozmetik alanında tercih edilir. Bir tür nemlendirici olarak kullanılan vazelin deride görülen çatlak ve kırışıklıkların giderilmesini sağlar.



Bilek ve boyun kısmına sürülen vazelin gün boyunca daha kalıcı bir parfüm elde edilmesine yardımcı olur.



Cildin daha parlak görünmesine yardımcı olan vazelin, dudaklar için de iyi gelmektedir. Dudakların hem parlak görünmesini sağlayan vazelin hem de dudaklardaki çatlakların giderilmesine yardımcı olur.



Yaraların üzerine sürüldüğünde daha kısa sürede yaralarda iyileşme görülür.



Saç boyasının bulaştığı alın, yanak ve ense gibi alanları vazelin sayesinde temizleyebilirsiniz.



Deri giysileri vazelin ile silerek daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.



Daha uzun ve sağlıklı kirpikler için kirpiklere vazelin sürerek, canlandırma yapabilirsiniz.