Son Dakika Haberleri: Vazgeçilmeyecek tek öğün, kahvaltı

Vazgeçilmeyecek tek öğün, kahvaltı

3 dakika önce

Sabah kahvaltı yapılmazsa beynin tek enerji kaynağı olan glikoz sağlanamamış oluyor ve yorgunluk, başağrısı, dikkat eksikliği ve algılamada sorunlar yaşanıyor.

Vazgeçilmeyecek tek öğün, kahvaltı, System.String[]
Sabah kahvaltı yapılmazsa beynin tek enerji kaynağı olan glikoz sağlanamamış oluyor ve yorgunluk, başağrısı, dikkat eksikliği ve algılamada sorunlar yaşanıyor. Kahvaltı yapmadan güne başlamak verimi ve üretkenliği düşürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:18 

Ekonomi
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