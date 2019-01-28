Vazgeçilmeyecek tek öğün, kahvaltı
3 dakika önce
Sabah kahvaltı yapılmazsa beynin tek enerji kaynağı olan glikoz sağlanamamış oluyor ve yorgunluk, başağrısı, dikkat eksikliği ve algılamada sorunlar yaşanıyor.
Sabah kahvaltı yapılmazsa beynin tek enerji kaynağı olan glikoz sağlanamamış oluyor ve yorgunluk, başağrısı, dikkat eksikliği ve algılamada sorunlar yaşanıyor. Kahvaltı yapmadan güne başlamak verimi ve üretkenliği düşürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:18
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