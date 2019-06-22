Vaziyet alın: Vuvuzela geri döndü!

Şimdiye dek Ocak ve Şubat’ta izlemeye alıştığımız Afrika Uluslar Kupası, bu yıl ilk kez yaz aylarında düzenlenecek.

Şimdiye dek Ocak ve Şubat’ta izlemeye alıştığımız Afrika Uluslar Kupası, bu yıl ilk kez yaz aylarında düzenlenecek. Afrika Futbol Konfederasyonu bu kararı 2017’de almış, gerekçe olarak da organizasyonun Avrupa liglerinin ortasına denk gelmesini ve kulüplerin oyuncuları turnuvaya göndermek istememelerini göstermişti. 32. Afrika Uluslar Kupası’yla gelen bir başka yenilikse takım sayısındaki değişim. İlki 1957 yılında düzenlenen Uluslar Kupası’nın katılımcı sayısı yıllar geçtikçe artmıştı. 1996’dan beri 16 takımla düzenlenen turnuvada bu yıl ilk defa 24 takım mücadele edecek.



Buraya kadar ilklerden ve yeniliklerden bahsettik fakat organizasyonun ev sahipliği ve takımların prim problemleri yerli yerinde duruyor. Bugüne kadar neredeyse tüm Uluslar Kupaları’nda şahit olduğumuz son dakikada gelen ev sahibi değişikliği bu yıl da tekrar etti. 2015’te Ebola virüsü, 2017’de ise Libya İç Savaşı nedeniyle değişen ev sahibi, bu yıl da Kamerun’un tesis altyapılarını yetiştirememesi ve ülkedeki siyasi karışıklığı sebep göstermesi sonucu değişmiş ve organizasyon Ocak ayında Mısır’a verilmişti. Afrika iklimi göz önüne alındığında turnuvanın yaz aylarına alınması oyuncuların sağlığı açısından çok tartışılmıştı. Organizasyonun, sıcaklığın gün içinde 40 dereceleri gördüğü Mısır’a verilmesi bu tartışmaları iyice artırdı. Yüksek sıcaklıkların futbola ve oyunculara beklendiği kadar etki edip etmeyeceğinin cevabını önümüzdeki günlerde alacağız. Her Uluslar Kupası öncesi kronik hale gelen, oyuncuların federasyonlarıyla yaşadıkları prim sorunu 2019’da da çözüme kavuşmuş değil. Zimbaveli oyuncular basına verdikleri demeçte kendilerine vadedilen ödemenin yapılmaması halinde turnuvanın ilk maçını boykot edebileceklerini söylediler. Son şampiyon Kamerunlu oyuncularsa bonus ödemeleri yapılmadığı için dün geceki Mısır uçağına binmeyi reddettiler. Afrika takımları ne zaman bir turnuvaya katılsa bu sorunun yaşandığını görüyoruz. Bu söylemlerin de söylem olarak kalmasına alışığız. Bu sorunun hâlâ devam ediyor olmasıysa düşündürücü.





Kupanın gediklileri





Mevzubahis Afrika Uluslar Kupası olduğunda, kara kıtanın şifrelerini çözmüş Avrupalı antrenörlere değinmesek olmazdı. Bu teknik direktörlerin başında gelen isimse bu sene Uluslar Kupası’nda altıncı kez boy gösterecek olan Hervé Renard. 50 yaşındaki hoca, iki farklı takımla Afrika Uluslar Kupası kazanmayı başaran tek teknik direktör unvanını taşıyor. 2012’de inanılmaz bir başarı hikâyesi yazıp Zambiya’ya tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandıran Fransız, 2015’te ise üç yıl önce finalde yıktığı Fildişi Sahilleri’ni Afrika’nın en büyüğü yapmayı başarmıştı. Kısa süren Lille macerasının ardından Fas’ı devralan ve geçtiğimiz yıl Dünya Kupası’nda da Fas’ın başında olan Renard, Afrika Uluslar Kupası’nı üçüncü kez kazanıp Mısırlı Hasan Shehata’yı yakalamanın planlarını yapıyor. Uluslar Kupası’nda altıncı kez takım yönetecek bir başka Fransız ise Benin’in hocası Michel Dussuyer. Daha çok birkaç senelik aralıklarla Gine’nin başında görmeye alıştığımız teknik adam, Kamerun ve Gana gibi iki kupa avcısının bulunduğu F Grubu'nda üst tura çıkma mücadelesi verecek. Teknik direktörlük kariyerine 13 senedir Afrika’da devam eden Alain Giresse, turnuvadaki Fransız antrenörlerin en tecrübelisi. Beşinci kez bir Uluslar Kupası’nda takım yönetecek olan 66 yaşındaki kurt hoca, bu yıl Tunus’un başında olacak ve E Grubu'nda Angola, Mali ve Moritanya ile mücadele edecek. B Grubu’nda yer alan Gine’nin başındaki Belçikalı Paul Put ve aynı gruptan Nijerya’nın Alman çalıştırıcısı Gernot Rohr, üçüncü defa yer alacakları Uluslar Kupası’nda ilk şampiyonlukları için mücadele edecekler.





Olağan Şüpheliler





Bu seneki Afrika Uluslar Kupası’nı kazanmaya aday takımların başında ev sahibi Mısır geliyor. Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu’nda yer alan “Firavunlar”, grubu lider Tunus’un ardından ikinci bitirmelerine karşın 16 gol atıp sadece 5 gol yiyerek eleme gruplarındaki en iyi averajı elde etmişlerdi. Mo Salah gibi bir dünya yıldızına da sahip olduklarını göz önünde bulundurursak onları en önemli şampiyonluk adayı olarak gösterebiliriz. Liverpool’un diğer kanadı Sadio Mane’nin takımı Senegal de bu senenin iddialılarından. Elindeki olağanüstü hücum hattına rağmen son 15 yıldaki tek başarısı 2006'daki dördüncülük olan “Teranga Aslanları”, genç hocaları Aliou Cisse önderliğinde şeytanın bacağını kırıp yıllardır beklenen o çıkışı gerçekleştirmek istiyorlar. Buraya son şampiyon olarak gelen Kamerun’u ve 2015 şampiyonu Nijerya’yı da favoriler arasında gösterebiliriz. Bunlara plase olarak sürpriz yapma ihtimali olan ekipler Yannick Bolasie’li Demokratik Kongo ve Alain Giresse’in Tunus’u. Turnuva bu gece 23:00’ten itibaren Smart Spor ekranlarında olacak. Son bir hatırlatma: Vuvuzela bir süreliğine geri dönüyor!

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