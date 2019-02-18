VBKY'ye Ankara Kitap Fuarı'nda yoğun ilgi

Yepyeni başucu kaynakları, dünya edebiyatının seçkin örnekleri ve kültürel değeri yüksek akademik çalışmalarla kitapseverlerin karşısına çıkan VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), 13'üncü Ankara Kitap Fuarı'nda okurla buluşuyor. 24 Şubat'a kadar ATO Congresium'da devam edecek fuarda kitapseverlerin karşısına çıkan VBKY'nin asma kattaki D-1 standı Ankaralılardan yoğun ilgi görüyor.

Balzac'ın eseri ilk kez yayımlandı

VBKY'nin ilk kez fuarda yayımladığı kitapların yanı sıra ABD'li yazar Herman Melville'in okura periler diyarına yolculuk yaptıran ve efsunlu adalarda dolaştıran "Veranda Öyküleri" ile dünya edebiyatının köşe taşlarından Balzac'ın Türkiye'de ilk kez yayımlanan eseri "Çalışanın Fizyolojisi" kitapseverlerin en çok tercih ettiği yayınlar arasında sıralanıyor.

Tolstoy ile Gandhi'nin mektupları

Fuarda ayrıca; Fransız filozof Simone Weil'in hak kavramını odağına aldığı felsefik denemesi "Kişi ve Kutsal", F. Scott Fitzgerald'ın 2008'de beyazperdeye taşınan, üç dalda Oscar ödülü kazanan 'Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi' adlı öyküsünün de yer aldığı "Caz Çağı Öyküleri", yaşadıkları çağa damgasını vuran iki düşünce adamının yazışmalarını içeren, Türkçe olarak da ilk kez yayımlanan "Tolstoy Gandhi Mektuplaşmaları" yine okurun büyük beğenisini kazanıyor.