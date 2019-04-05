VBKY yeni eserleriyle İzmir Kitap Fuarı'nda

VakıfBank Kültür Yayınları yeni eserleriyle 24. İzmir Kitap Fuarı'na katılıyor. "Küresel Roman", "Cemaat ve Cemiyet" ile "Cumhuriyet Misyonerleri" ise Türkiye'de ilk kez yayımlanan eserlerden birkaçı.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) 6-14 Nisan günlerinde Kültürpark'taki Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek 24. İzmir Kitap Fuarı'na katılıyor. 2. salon 107D standında kitapseverleri ağırlayacak VBKY'nin fuara özel yüzde 35 indirimle yayımladıkları arasında Edebiyat, Felsefe, İktisat, Kesişimler, Sanat, Tarih, İnsan ve Toplum kategorilerindeki birçok önemli kitap yer alıyor. Çalışmalardan bazıları okurla ilk kez Türkçe buluşurken, eserlerde dünya edebiyatının önemli isimlerinin romanları da inceleniyor, Cumhuriyet sonrası gençliğin politik bir özne olarak konumlandırılışı da değerlendiriliyor…

Edebiyatta evrensel temalar çağı

New York Times ve Harvard Magazine gibi saygın mecralarda edebiyat eleştirmenliği ile editörlüğü yapan Adam Kirsch "Küresel Roman - 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak" isimli kitabında Orhan Pamuk, Haruki Murakami, Roberto Bolaño, Chimamanda Ngozi Adichie ve Margaret Atwood gibi dünyaca ünlü yazarların çalışmalarındaki benzerlikleri, evrensel tema ve kurguları inceliyor. Kirsch, "Küresel roman birçok yerde yaşayan insanlar için ortak olan bir yaşam tarzını tasvir ederek 21. yüzyılda kentsel hayatın yer değiştirebilirliğini vurgular; ya da farklılıkların önemini ve sınırlar ötesi ile iletişimin zorluğunu vurgulayan bir romandır" diyor.

Topluluk ile toplum arasındaki farklar

Alman düşünür Ferdinand Tönnies "Cemaat ve Cemiyet"te çalışmaya adını veren bu iki kavramı geniş bir perspektifte inceliyor. Sosyoloji disiplininin kurucularından Tönnies kitabında, beraberlik duygularının kök saldığı cemaatlerde "topluluk" ruhunun, bireyselliğin ön plana çıktığı cemiyetlerde "toplum" anlayışının kabul gördüğünü açıklıyor. Tönnies'e göre topluluklar birbirini ayıran her şeye rağmen bir arada kalırken toplumlar birbirini bağlayan her şeye rağmen ayrı duruyor. Tönnies bu iki zıt kolektif düzeni, "Birisi özü itibarıyla temel bir irade uyumuna dayanır, din ve örf tarafından geliştirilip büyütülür. Ötekisiyse uzlaşmaya dayalı biçimde bir araya gelen ve birleşen akılcı iradeye dayanır, siyasi mevzuatlarla güvence altına alınır, güttüğü politikalarla bu politikaların icazetini kamuoyu görüşünden elde eder" sözleriyle yorumluyor.

1930 sonrası politik özne: Gençlik

Akademisyen, siyaset bilimci Serap Yolcu Yavuz "Cumhuriyet Misyonerleri"nde 1930-1946 arasında genç neslin politik bir özne olarak görülmesini analiz ediyor. Kitapta öncelikle bahsedilen gençliğin yaş aralığına dikkat çeken Yavuz, gençlik ifadesinin zaman zaman ortaokul, lise ve üniversite eğitimi alan ya da yaş açısından bu döneme denk düşenleri tanımlamak için kullanıldığını, zaman zaman ise yaşça büyük olsa da yeni değerleri içselleştirebilenleri kapsayacak biçimde genişletilebildiğini söylüyor. Yavuz, sözlerine şöyle devam ediyor: "…Sosyal yapı içerisinde modernleşmeyle 'politik özne'ye evrilen gençlik artık 'yeni yurttaş' kimliğine uygun biçimde inşa edilebilecek bir 'nesne'dir. Türkiye'de 1930'lardam itibaren belirgin biçimde gençlik sorunsalı merkezi bir hal alır. Cumhuriyetin siyasal elitleri gençliği, 'kurtarıcı, kurucu ve taşıyıcı' vurgusuyla politik eğitim sürecine paralel biçimde özneleştirir."

Türkçe'de ilk kez yayımlananlar

VBKY'nin 24. İzmir Kitap Fuarı'nda sundukları arasında ayrıca, yakın dönemde Türkçe'de ilk kez yayımlanan, İngiliz edebiyatının kurucularından Sir Philip Sidney'in "Astrophil ile Stella Soneler"i de bulunuyor. Bu kitapta soylu bir gencin büyük bir tutkuyla bağlandığı kadına karşı sonsuz hisleri sonelerle anlatılıyor. Yine Türkçe olarak ilk kez yayımlanan, Rusya'nın kırsal hayatındaki sosyal yaşamı gerçekçi bir üslupla ele alan Dimitri Vasilyeviç Grigoroviç'in "Balıkçılar"ı, 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte değişen kırsal yaşam ekseninde, bir balıkçı ailesinin dayanışma ve sevgi çatısı altındaki dramatik öyküsünü okura ulaştırıyor.