VCS bölgesi bu sene de Dünya Şampiyonası'na katılamıyor! - Son Dakika
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VCS bölgesi bu sene de Dünya Şampiyonası'na katılamıyor!

02.09.2021 00:45
VCS bölgesi bu sene de Dünya Şampiyonası'na katılamıyor!

Vietnam bölgesi League of Legends ligi olan VCS, bu yıl da Dünya Şampiyonası'na bir temsilci gönderemeyecek. Vietnamlı taraftarlar bu yıl da temsilcilerini uluslararası etkinlikte görme fırsatına sahip olamayacaklar!

TheThao isimli sitenin haberine göre VCS, 2021 Dünya Şampiyonası'na katılamayacak. Bölge bu yıl MSI'a ve geçtiğimiz yıl yine Dünya Şampiyonası'na katılamamıştı. Ayrıca bu duyurunun ardından Riot Games'in de bu bilgiyi doğruladığı söyleniyor.

Riot geçtiğimiz günlerde koronavirüsün delta varyantından dolayı Dünya Şampiyonası'nı Çin'den Avrupa'ya taşıdığını duyurmuştu. Bu durumun takımlar için bir hayli zor olacağını da eklemiş fakat güvenlik açısından en iyisinin bu olacağını eklemişlerdi. Bunlara ek olarak Riot çalışanlarından John Needham şu açıklamada bulunmuştu:

"Dünyanın en iyi oyuncularını tamamen sağlıklı bir şekilde bir araya getirebilmek göründüğünden çok daha zor bir durum."

VCS Bölgesi'nde bu sene Dünya Şampiyoyana'sı Olmayacak

Bu sezon VCS hem koronavirüs hem de Avrupa'ya vize almanın zorluğundan dolayı etkinliğe dahil olamayacak. Yine TheThao'nun haberine göre ülke, diğer takımlara salgın açısından sorun yaratabilecek bir bölge olarak nitelendirilmiş.

Bu haber VCS'in 2021 Yaz Mevsimi'ni düzenlemesinin önüne geçilmesi haberinden bir süre sonra ortaya çıktı. Ligin durdurulması kararının arkasındaki sebeplerden en büyüğü de yayın yapılması için gereken lisansın alınmaması olarak bildirildi. Fakat her şeye rağmen Riot Games'in, bu bölgenin şampiyonu olan GAM Esports'u ve ikincisi olan Saigon Buffalo'yu Dünya Şampiyonası'na getirmek için uğraştığı da bildiriliyor.

Eğer bu yapılan duyuru resmiyete dönüşürse bölge üst üste üç etkinlik kaçırmış olacak. Pandemi uzun bir süre hem oyuncuların hem de seyircilerin, seyir zevki yüksek karşılaşmalara tanık olmasının önüne geçmiş olacak.

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Dünya Şampiyonası, Riot Games, Vietnam, Espor, MSI, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar VCS bölgesi bu sene de Dünya Şampiyonası'na katılamıyor! - Son Dakika


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