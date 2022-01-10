VCT: 1. Aşama – 1 hafta ilk gün sonuçları

VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başladı. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takım kapalı elemelerde mücadele edecek ve kapalı elemelerin ardından 2 Avrupa, 1 Türkiye ve 1 BDT takımı VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'a yükselecek. 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise bir sonraki açık elemelerde belli olacak.
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VCT 1.Aşama 1.Hafta 1. Tur Sonuçları
|1.TAKIM
|SKOR
|–
|SKOR
|2.TAKIM
|SuperMassive Blaze
|2
|–
|0
|Alemdar Espor
|KÖZ SEVDALILARI
|2
|–
|0
|SAV4GE
|Ressentirr E sports
|1
|–
|2
|FAWES
|Sivasspor E-Spor
|2
|–
|0
|Groupé B
|BBES
|2
|–
|0
|RSP Esports
|WhitePhoênix
|2
|–
|0
|RoBotlar
|Kıyıcı eSports
|0
|–
|2
|ETERNAL CLUB
|BEDELSİZLER
|2
|–
|0
|SEAL E-SPORTS
|BELA Esports
|2
|–
|0
|Infinite Flame
|WBR Esports
|0
|–
|2
|TeamRespectZone
|Celestial World
|2
|–
|1
|Team CORAP
|FakMayLayf
|0
|–
|2
|KOLPA5
|Mad Mare
|2
|–
|0
|GANG Espor
|ZULA pEEk
|2
|–
|0
|LAST DANCE
|E-Natolian Sports Club
|2
|–
|0
|Voltran Esports
|KNAVES E-SPORTS
|0
|–
|2
|blablabla
|Surreal Esports
|2
|–
|0
|WinxClub
|ABB ASKİ E-Spor Kulübü
|1
|–
|2
|Project Z
|DefendYourSelf
|0
|–
|2
|team shiver
|Scales Esports
|0
|–
|2
|KBB KAĞITSPOR
|Unknownpros
|2
|–
|0
|Savage
|Big Special Esports
|0
|–
|2
|FiveHeadX
|Phoenix Feather
|2
|–
|0
|Morning Stars Espor
|DRAGONS
|2
|–
|0
|Team Squel E-Spor
|Team Aurora
|2
|–
|0
|Enfer
|Nyks
|0
|–
|2
|YES E SPOR
|Güplüce Gaming
|0
|–
|2
|Beylikdüzü Esports
|We Are Turks
|2
|–
|0
|The Void
|NYKS
|0
|–
|2
|Shooting Stars
|PANKED
|2
|–
|0
|Paragon e-Sports
|VIRTUE E SPOR
|0
|–
|2
|Equil Team
|Originals
|0
|–
|2
|radiant elo gatekeepers
|Fenerbahçe Espor
|2
|–
|0
|MissionForce
|Master Panda Esports
|2
|–
|0
|Black Phoenix
|TETA Esports
|2
|–
|0
|Curve
|SSH E-Sports
|0
|–
|2
|AsloratioN E-Spor
|One Punch
|2
|–
|0
|Darknes In The Sky
|TEAM MANGAL
|2
|–
|0
|Yağmacı Ejderler
|Overflow
|2
|–
|0
|Engines
|Random Five
|2
|–
|0
|TiltMachineS
|Lions E-Sports
|2
|–
|0
|FIVEUS
|MortalWounds
|0
|–
|2
|3 Gün Yeter
|Zamparas
|0
|–
|0
|Flix Esports
|TEAM QUİCKEN
|0
|–
|2
|Takens Espor
|Atlantis
|2
|–
|0
|Hyper Unity
|ALLSTAR
|2
|–
|0
|İSOTÇULAR
|Venom Cloud 7
|2
|–
|0
|Lexal Team
|Now You See Me
|2
|–
|1
|Beykent E-Sports
|fastPay Wildcats
|2
|–
|0
|Instalock Hunters
|FiregioN
|1
|–
|2
|xstar
|turkishnewstars
|2
|–
|1
|SETH Esports
|5 ORGLESS
|2
|–
|0
|ST Esports
|w0wClan
|2
|–
|0
|TEAM6
|WEDA Esports
|2
|–
|0
|Alvera Arena eSpor
|Black
|2
|–
|0
|GeceKusu
|Team RIPPERS
|0
|–
|2
|NO MOTTO
|Regnum Carya Esports
|2
|–
|0
|DEGETLEN
|Giresun E-Sports
|2
|–
|0
|Glizzies
|Redzone
|0
|–
|2
|Team Facebook
|KOU Espor
|2
|–
|0
|Only Legends
|Pizza Gangstaları
|0
|–
|2
|Neon Fire E Spor
|mix5
|2
|–
|0
|Fire of Helheim
|Merlyn Esports
|2
|–
|0
|NLV
|FBSM ESPORTS
|2
|–
|0
|TTT
|KAFALAR ESPORTS
|2
|–
|0
|Don't Cry Anymore
|Millennium Agency
|2
|–
|0
|6ix Red
|Şahangiller Espor
|2
|–
|0
|Hexagon
|PCIFIC
|2
|–
|0
|TKP Esports
|Eternal FIRE
|2
|–
|0
|VaLHalla
|Steel Guards Esports
|2
|–
|0
|FLAMES
|Canis Major
|0
|–
|2
|Witch E-Sports
|fat zarganas
|0
|–
|2
|EsenyurtW
|Turgutlu Belediyesi Esports
|2
|–
|0
|DEPRESSED
|FAMİLY OF GAMER
|2
|–
|0
|AYNEN
|Parla Sports
|2
|–
|0
|5KING Esports
|Focal
|2
|–
|0
|PROCUKS
|ADAMSIZLAR
|0
|–
|2
|Çamlıca espor
|Talaurs Gaming
|2
|–
|1
|Moxie
|Little Monks
|0
|–
|2
|TOSUNeSpor
|Golden Born
|0
|–
|2
|Revolexter
|Galakticos
|2
|–
|0
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Illusions
|1
|–
|2
|OXXGEN ESPORTS
|7 States Esports
|2
|–
|0
|PARS e-Spor
|Queens
|2
|–
|0
|RclouD E-sports
|Wırtwo E-Spor
|1
|–
|2
|Complex Fury
|Never Give Up
|2
|–
|0
|DARCRAI
|CARS
|2
|–
|1
|Black E-Spor
|2012 BARÇA
|2
|–
|0
|BlindGuardiaNs
|Team Lixa
|2
|–
|0
|Peroxide
|Fire
|1
|–
|2
|SOLUTIONS
|Unnamed Project
|0
|–
|2
|AU Black
|Demon Hunters
|0
|–
|2
|RED Center
|DUASI KABUL OLAN BEŞLİ
|2
|–
|0
|Beşiktaş Esports Female
|Lurk Atıyorum
|0
|–
|2
|KTO E-Spor
|Küçükçekmece Espor
|2
|–
|0
|FBM Espor
|Golden Griffin
|2
|–
|0
|SPLİTTERS
|Thunderbolts Gaming
|2
|–
|0
|Another Espor
|Hayal Sahnesi Champions
|2
|–
|0
|Bilmem
|GrcnFrox
|0
|–
|2
|Sihirli Annem
|Undead Army
|2
|–
|0
|TİNES E-SPORTS
|Fear Never Ends
|2
|–
|0
|Saint Lock
|Beşiktaş Esports
|2
|–
|0
|AU Red
|Euage Team
|0
|–
|2
|L16
|The Chosens
|2
|–
|0
|ChampionsShip
|Karagümrük Esports
|2
|–
|0
|Liger Esports
|Altunga E-Spor
|2
|–
|0
|Sınav
|Shunrain Esports
|2
|–
|1
|Ozon Game Center
|90s
|2
|–
|0
|suiG Black
|Red Massive
|0
|–
|2
|Vision Plus
|ETRENAL
|0
|–
|2
|IceCastle
|Duelists
|0
|–
|2
|LEGIONERS
|101 Kings
|0
|–
|2
|ACE
|OtherSide Esports
|2
|–
|0
|Saksağan
|6ixofus
|0
|–
|2
|010 Esports
|We Are Turks Youngs
|0
|–
|2
|Meyhane
|Power of Tanks
|2
|–
|0
|Dark World
|redlight
|2
|–
|0
|Kuzgun Esport
|Nightmare Of Regrenade
|0
|–
|2
|NONAMERS
|Shazam
|2
|–
|0
|Un Primal
|BananaGang
|0
|–
|2
|MORTAL ZERO
|Team Demiral Esports
|2
|–
|0
|GUCCİ
|für die gang
|2
|–
|0
|Ejderha Asan Aborjinler
|Godzilla e-Sports
|2
|–
|0
|OLD 5
|Dark Wızards
|0
|–
|2
|versus espor
|Valorant Silahlı Kuvvetleri
|0
|–
|2
|VAGOS
|Logie
|0
|–
|2
|Gringo Team
|Gaziantep E-Spor
|0
|–
|2
|runmix
|2L8
|2
|–
|0
|Getnım
VCT 1.Aşama 1.Hafta 2. Tur Sonuçları
|1.TAKIM
|SKOR
|–
|SKOR
|2.TAKIM
|SuperMassive Blaze
|2
|–
|0
|KÖZ SEVDALILARI
|FAWES
|2
|–
|0
|Sivasspor E-Spor
|BBES
|2
|–
|0
|WhitePhoênix
|ETERNAL CLUB
|0
|–
|2
|BEDELSİZLER
|BELA Esports
|0
|–
|2
|TeamRespectZone
|Celestial World
|2
|–
|0
|KOLPA5
|Mad Mare
|2
|–
|0
|ZULA pEEk
|E-Natolian Sports Club
|0
|–
|2
|blablabla
|Surreal Esports
|2
|–
|0
|Project Z
|team shiver
|0
|–
|2
|KBB KAĞITSPOR
|Unknownpros
|2
|–
|0
|FiveHeadX
|Phoenix Feather
|2
|–
|0
|DRAGONS
|Team Aurora
|2
|–
|0
|YES E SPOR
|Beylikdüzü Esports
|0
|–
|2
|We Are Turks
|Shooting Stars
|2
|–
|0
|PANKED
|Equil Team
|0
|–
|2
|radiant elo gatekeepers
|Fenerbahçe Espor
|2
|–
|0
|Master Panda Esports
|TETA Esports
|2
|–
|0
|AsloratioN E-Spor
|One Punch
|0
|–
|2
|TEAM MANGAL
|Overflow
|2
|–
|1
|Random Five
|Lions E-Sports
|0
|–
|2
|3 Gün Yeter
|–
|0
|–
|2
|Takens Espor
|Atlantis
|2
|–
|0
|ALLSTAR
|Venom Cloud 7
|2
|–
|1
|Now You See Me
|fastPay Wildcats
|2
|–
|0
|xstar
|turkishnewstars
|2
|–
|0
|5 ORGLESS
|w0wClan
|2
|–
|1
|WEDA Esports
|Black
|2
|–
|1
|NO MOTTO
|Regnum Carya Esports
|2
|–
|0
|Giresun E-Sports
|Team Facebook
|2
|–
|0
|KOU Espor
|Neon Fire E Spor
|0
|–
|2
|mix5
|Merlyn Esports
|2
|–
|0
|FBSM ESPORTS
|KAFALAR ESPORTS
|2
|–
|0
|Millennium Agency
|Şahangiller Espor
|2
|–
|0
|PCIFIC
|Eternal FIRE
|2
|–
|0
|Steel Guards Esports
|Witch E-Sports
|2
|–
|0
|EsenyurtW
|Turgutlu Belediyesi Esports
|2
|–
|0
|FAMİLY OF GAMER
|Parla Sports
|2
|–
|0
|Focal
|Çamlıca espor
|2
|–
|0
|Talaurs Gaming
|TOSUNeSpor
|0
|–
|2
|Revolexter
|Galakticos
|2
|–
|0
|OXXGEN ESPORTS
|7 States Esports
|0
|–
|2
|Queens
|Complex Fury
|0
|–
|2
|Never Give Up
|CARS
|2
|–
|1
|2012 BARÇA
|Team Lixa
|2
|–
|0
|SOLUTIONS
|AU Black
|0
|–
|2
|RED Center
|DUASI KABUL OLAN BEŞLİ
|2
|–
|1
|KTO E-Spor
|Küçükçekmece Espor
|2
|–
|1
|Golden Griffin
|Thunderbolts Gaming
|2
|–
|0
|Hayal Sahnesi Champions
|Sihirli Annem
|0
|–
|2
|Undead Army
|Fear Never Ends
|0
|–
|2
|Beşiktaş Esports
|L16
|0
|–
|2
|The Chosens
|Karagümrük Esports
|2
|–
|0
|Altunga E-Spor
|Shunrain Esports
|0
|–
|2
|90s
|Vision Plus
|0
|–
|2
|IceCastle
|LEGIONERS
|2
|–
|1
|ACE
|OtherSide Esports
|2
|–
|0
|010 Esports
|Meyhane
|2
|–
|0
|Power of Tanks
|redlight
|0
|–
|2
|NONAMERS
|Shazam
|2
|–
|0
|MORTAL ZERO
|Team Demiral Esports
|2
|–
|0
|für die gang
|Godzilla e-Sports
|2
|–
|0
|versus espor
|VAGOS
|0
|–
|2
|Gringo Team
|runmix
|1
|–
|2
|2L8
2022 VCT 1.Aşama 1.Hafta Maçları BO3 formatında oynanmaktadır. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar.
Son Dakika › Gamegar › VCT: 1. Aşama – 1 hafta ilk gün sonuçları - Son Dakika