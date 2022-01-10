VCT: 1. Aşama – 1 hafta ilk gün sonuçları - Son Dakika
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VCT: 1. Aşama – 1 hafta ilk gün sonuçları

11.01.2022 08:30
VCT: 1. Aşama – 1 hafta ilk gün sonuçları

VCT 2022: 1. Aşama - 1.Hafta Gün Sonuçları

VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başladı. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takım kapalı elemelerde mücadele edecek ve kapalı elemelerin ardından 2 Avrupa, 1 Türkiye ve 1 BDT takımı VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'a yükselecek. 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise bir sonraki açık elemelerde belli olacak.

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VCT 1.Aşama 1.Hafta 1. Tur Sonuçları

1.TAKIMSKORSKOR2.TAKIM
SuperMassive Blaze20Alemdar Espor
KÖZ SEVDALILARI20SAV4GE
Ressentirr E sports12FAWES
Sivasspor E-Spor20Groupé B
BBES20RSP Esports
WhitePhoênix20RoBotlar
Kıyıcı eSports02ETERNAL CLUB
BEDELSİZLER20SEAL E-SPORTS
BELA Esports20Infinite Flame
WBR Esports02TeamRespectZone
Celestial World21Team CORAP
FakMayLayf02KOLPA5
Mad Mare20GANG Espor
ZULA pEEk20LAST DANCE
E-Natolian Sports Club20Voltran Esports
KNAVES E-SPORTS02blablabla
Surreal Esports20WinxClub
ABB ASKİ E-Spor Kulübü12Project Z
DefendYourSelf02team shiver
Scales Esports02KBB KAĞITSPOR
Unknownpros20Savage
Big Special Esports02FiveHeadX
Phoenix Feather20Morning Stars Espor
DRAGONS20Team Squel E-Spor
Team Aurora20Enfer
Nyks02YES E SPOR
Güplüce Gaming02 Beylikdüzü Esports
We Are Turks20The Void
NYKS02Shooting Stars
PANKED20Paragon e-Sports
VIRTUE E SPOR02Equil Team
Originals02radiant elo gatekeepers
Fenerbahçe Espor20MissionForce
Master Panda Esports20Black Phoenix
TETA Esports20Curve
SSH E-Sports02AsloratioN E-Spor
One Punch20Darknes In The Sky
TEAM MANGAL20Yağmacı Ejderler
Overflow20Engines
Random Five20TiltMachineS
Lions E-Sports20FIVEUS
MortalWounds023 Gün Yeter
Zamparas00Flix Esports
TEAM QUİCKEN02Takens Espor
Atlantis20Hyper Unity
ALLSTAR20İSOTÇULAR
Venom Cloud 720Lexal Team
Now You See Me21 Beykent E-Sports
fastPay Wildcats20Instalock Hunters
FiregioN12xstar
turkishnewstars21SETH Esports
5 ORGLESS20ST Esports
w0wClan20TEAM6
WEDA Esports20Alvera Arena eSpor
Black20GeceKusu
Team RIPPERS02NO MOTTO
Regnum Carya Esports20DEGETLEN
Giresun E-Sports20Glizzies
Redzone02Team Facebook
KOU Espor20 Only Legends
Pizza Gangstaları02Neon Fire E Spor
mix520Fire of Helheim
Merlyn Esports20NLV
FBSM ESPORTS20TTT
KAFALAR ESPORTS20Don't Cry Anymore
Millennium Agency206ix Red
Şahangiller Espor20Hexagon
PCIFIC20TKP Esports
Eternal FIRE20VaLHalla
Steel Guards Esports20FLAMES
Canis Major02Witch E-Sports
fat zarganas02EsenyurtW
Turgutlu Belediyesi Esports20DEPRESSED
FAMİLY OF GAMER20AYNEN
Parla Sports205KING Esports
Focal20PROCUKS
ADAMSIZLAR02 Çamlıca espor
Talaurs Gaming21Moxie
Little Monks02TOSUNeSpor
Golden Born02Revolexter
Galakticos20 Necmettin Erbakan Üniversitesi
Illusions12OXXGEN ESPORTS
7 States Esports20PARS e-Spor
Queens20RclouD E-sports
Wırtwo E-Spor12Complex Fury
Never Give Up20DARCRAI
CARS21Black E-Spor
2012 BARÇA20BlindGuardiaNs
Team Lixa20Peroxide
Fire12SOLUTIONS
Unnamed Project02AU Black
Demon Hunters02RED Center
DUASI KABUL OLAN BEŞLİ20 Beşiktaş Esports Female
Lurk Atıyorum02KTO E-Spor
Küçükçekmece Espor20FBM Espor
Golden Griffin20SPLİTTERS
Thunderbolts Gaming20Another Espor
Hayal Sahnesi Champions20Bilmem
GrcnFrox02Sihirli Annem
Undead Army20TİNES E-SPORTS
Fear Never Ends20Saint Lock
Beşiktaş Esports20AU Red
Euage Team02L16
The Chosens20ChampionsShip
Karagümrük Esports20Liger Esports
Altunga E-Spor20Sınav
Shunrain Esports21Ozon Game Center
90s20suiG Black
Red Massive02Vision Plus
ETRENAL02IceCastle
Duelists02LEGIONERS
101 Kings02ACE
OtherSide Esports20Saksağan
6ixofus02010 Esports
We Are Turks Youngs02Meyhane
Power of Tanks20Dark World
redlight20Kuzgun Esport
Nightmare Of Regrenade02NONAMERS
Shazam20Un Primal
BananaGang02MORTAL ZERO
Team Demiral Esports20GUCCİ
für die gang20Ejderha Asan Aborjinler
Godzilla e-Sports20OLD 5
Dark Wızards02versus espor
Valorant Silahlı Kuvvetleri02VAGOS
Logie02Gringo Team
Gaziantep E-Spor02runmix
2L820Getnım

VCT 1.Aşama 1.Hafta 2. Tur Sonuçları

1.TAKIMSKORSKOR2.TAKIM
SuperMassive Blaze20 KÖZ SEVDALILARI
FAWES 20 Sivasspor E-Spor
BBES20 WhitePhoênix
ETERNAL CLUB 02 BEDELSİZLER
BELA Esports 02 TeamRespectZone
Celestial World 20 KOLPA5
Mad Mare 20ZULA pEEk
E-Natolian Sports Club 02blablabla
Surreal Esports 20Project Z
team shiver 02KBB KAĞITSPOR
Unknownpros20FiveHeadX
Phoenix Feather20DRAGONS
Team Aurora20YES E SPOR
Beylikdüzü Esports02We Are Turks
Shooting Stars20PANKED
Equil Team02radiant elo gatekeepers
Fenerbahçe Espor20Master Panda Esports
TETA Esports20AsloratioN E-Spor
One Punch02TEAM MANGAL
Overflow21Random Five
Lions E-Sports023 Gün Yeter
02Takens Espor
Atlantis20ALLSTAR
Venom Cloud 721Now You See Me
fastPay Wildcats20xstar
turkishnewstars205 ORGLESS
w0wClan21WEDA Esports
Black21NO MOTTO
Regnum Carya Esports20Giresun E-Sports
Team Facebook20KOU Espor
Neon Fire E Spor02mix5
Merlyn Esports20FBSM ESPORTS
KAFALAR ESPORTS20Millennium Agency
Şahangiller Espor20PCIFIC
Eternal FIRE20Steel Guards Esports
Witch E-Sports20EsenyurtW
Turgutlu Belediyesi Esports20FAMİLY OF GAMER
Parla Sports20Focal
Çamlıca espor20Talaurs Gaming
TOSUNeSpor02Revolexter
Galakticos20OXXGEN ESPORTS
7 States Esports02Queens
Complex Fury02Never Give Up
CARS212012 BARÇA
Team Lixa20SOLUTIONS
AU Black02RED Center
DUASI KABUL OLAN BEŞLİ21KTO E-Spor
Küçükçekmece Espor21Golden Griffin
Thunderbolts Gaming20Hayal Sahnesi Champions
Sihirli Annem02Undead Army
Fear Never Ends02Beşiktaş Esports
L1602The Chosens
Karagümrük Esports20Altunga E-Spor
Shunrain Esports0290s
Vision Plus02IceCastle
LEGIONERS21ACE
OtherSide Esports20010 Esports
Meyhane20Power of Tanks
redlight02NONAMERS
Shazam20MORTAL ZERO
Team Demiral Esports20für die gang
Godzilla e-Sports20versus espor
VAGOS02Gringo Team
runmix122L8

2022 VCT 1.Aşama 1.Hafta Maçları BO3 formatında oynanmaktadır. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar.

VCT: 1. Aşama – 1 hafta ilk gün sonuçları
Kaynak: EsporGazetesi.com
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Son Dakika Gamegar VCT: 1. Aşama – 1 hafta ilk gün sonuçları - Son Dakika

Bu haber EsporGazetesi.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. EsporGazetesi.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı EsporGazetesi.com kurumudur.

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SON DAKİKA: VCT: 1. Aşama – 1 hafta ilk gün sonuçları - Son Dakika
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