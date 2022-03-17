VCT 1. Aşama- Challengers EMEA 5. Hafta: Acend için felaketlerle dolu bir hafta!

VCT 1. Aşama Challengers EMEA şampiyonunun belli olmasına az bir zaman kalmışken, 5. haftada eski rekabetlerin yeniden alevlenmesine ve şampiyon Acend'in düşüşüne şahit olduk.

Fnatic ve ezeli rakibi G2 Esports sahneye çıkıp rakiplerini 2 - 0'lık net skorlarla yenmeyi başardılar.

VCT 1. Aşama Challengers EMEA 5. haftada neler olup bittiğinin özeti şu şekilde.

Grubu: FunPlus Phoenix & Team Liquid zirvede

Puan tablosuna bir bakış attığınızda FPX ve Liquid'in kolay bir şekilde liderliğe oturduğunu düşünebilirsiniz ama maçları izlediğinizde karşınıza bambaşka bir senaryo çıkıyor.

FPX, 5. haftanın sonrasında kendisini birinci sırada bulsa da zirveye giden yolculuğu pek de kolay değildi. FPX, Liquid'i kolaylıkla alt etmiş olsa da zorlu geçen bir serinin ardından rekabete nispeten kısa süre önce dahil olan LDN UTD'ye boyun eğdi.

Liquid'in de başından benzer olaylar geçti, hafta başında FPX'e mağlup olsa da taraftarlarının yüreğini ağzına getiren bir serinin sonucunda BIG'i alt etti. Dom 'soulcas' Sulcas'ın elindeki Neon'un beklenen etkiyi yaratamadığı Bind'daki zorlu serinin ardından Adil 'ScreaM' Benrlitom tek başına muazzam bir oyun ortaya koyarak ekibini KAY/O ve Sage ile bertaraf olmaktan kurtardı.

A Grubu Puan Durumu:

FunPlus Phoenix 3-1

Team Liquid 3-2

Natus Vincere 2-1

LDN UTD 2-2

M3 Champions 1-1

BIG 0-4

B Grubu: Fnatic'in yükselişi, Acend'in düşüşü

B Grubu müthiş VALORANT yetenekleriyle dolup taşıyor ve 5. hafta bu takımların ne kadar kaliteli olduğunu bize bir kez daha hatırlattı.

Fnatic kusursuz bir hafta geçirdi ve sıralamalarda birinci sıraya oturdu. Temsilcilerimizden SuperMassive Blaze'i ve VCT şampiyonu Acend'i alt eden ekibin karşısında hiçbir rakibi duramadı.

Öte yandan Acend çok büyük bir yara aldı. Semyon 'purp0' Borchev son dakikada ağırlığını ortaya koydu ve temsilcilerimizden BBL'e unutamayacağı bir mücadele yaşattı ancak ekip yine de 5. haftayı galibiyetsiz kapattı.

B Grubu Puan Durumu:

FNATIC 4-0

GUILD 3-1

G2 Esports 3-2

Acend 2-3

BBL Esports 2-3

SuperMassive Blaze 0-5

Challengers EMEA 1. Aşama: Tekrarlar

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