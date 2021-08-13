VCT 2021 EMEA Aşama 3 Challengers Playoff sürecinde ilk gün sona erdi

12 Ağustos Perşembe gününün akşam saatlerinde Natus Vincere - Team Liquid ve Guild Esports - forZe karşılaşmaları ile başlayan etkinlik, temsilcilerimizden Fire Flux Esports'un FunPlus Phoneix mücadelesi ile sona erdi.

Temsilcilerimizin ilk karşılaşması saat 20: 30'da başladı. Oxygen Esports rakibi Giants Gaming'e karşı ilk harita olan Ascent'te 13-11'lik bir skor ile öne geçse de, rakibi Split haritasında 13'e 2'lik bir skor ile durumu eşitlemeyi başardı. Serinin son ve üçüncü haritası Breeze'de ise temsilcimiz OXG rakibini iyi bir oyun ile yenmeyi başardı ve kazananlar grubunda bir adım ilerledi.

Bir diğer temsilcimiz Fire Flux Esports ekibinin FunPlus Phoneix karşısındaki mücadelesi ise 21: 35'de start aldı. İlk haritaya çok hızlı başlayan temsilcimiz oyunun devamında bu ivmeyi koruyamadı ve uzatmalarda 15'e 13'lük bir skor ile mağlup olarak üç maçlık seride geri düştü. Sıra Bind haritasında oynanacak olan ikinci karşılaşmaya geldiğinde ise oyunun ilk yarısında iyi bir performans gösteren temsilcimiz, oyunun ikinci yarısında dayanamadı ve 2-0'lık bir skor ile seriyi kaybetti.

VCT 2021 EMEA Aşama 3 Challengers Playoff İlk Gün Sonuçları

Natus Vincere 2 - 1 Team Liquid

Guild Esports 2 - 0 forZe

FunPlus Phoneix 2 - 0 Fire Flux Esports

Oxygen Esports 2 - 1 Giants Gaming

VCT 2021 EMEA Aşama 3 Challengers Playoff'larında ikinci gün ise cNed'li Acend ile Natus Vincere'nin karşılaşması ile saat 18: 00'da başlayacak.