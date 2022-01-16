VCT 2022: 1. Aşama EMEA 1. Kapalı Elemeleri sona erdi!

VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek olan 12 takımdan dördünün belirleneceği kapalı elemeler sona erdi. Avrupa, Türkiye ve BDT bölgelerinde düzenlenen kapalı elemelerde Avrupa bölgesinin ilk ikisi, Türkiye ve BDT bölgelerinin ise kapalı elemelerinde şampiyon olan takımlar bölgelerinde EMEA Challengers biletini kazanan ilk takımlar oldu. Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan 2. Kapalı Elemeler sonucunda da EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım belli olacak. 12 takımın mücadele edeceği VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers maçları, 11 Şubat- 27 Mart tarihleri arasında çevrimiçi olarak oynanacak.

EMEA Challengers'da Mücadele Edecek Takımlar

VALORANT Champions 2021'de EMEA bölgesini başarıyla temsil eden Acend, Gambit Esports, Team Liquid ve Fnatic takımları VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'a doğrudan davet almıştır. Kalan 8 takım ise her bölgede düzenlenecek olan ikişer kapalı eleme sonucu belli olacak. İlk kapalı elemelerde Avrupa'dan 2, Türkiye ve BDT'den birer takım EMEA Challengers bileti aldı. Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan kapalı elemeler sonucunda son dört takım da belli olacak.

1. Kapalı Elemeler'in Sonuçları

Avrupa

Geçtiğimiz sezona baktığımızda Avrupa'da bu sezon büyük sürprizler oldu. VCT 2021'de bir türlü istediği başarıyı elde edemeyen GUILD, bu kez açık elemelerden başlayarak namağlup bir şekilde EMEA Challengers'a yükseldi. Avrupa 1. Kapalı Elemeleri'ni birincilikle tamamlayan takım performansı ile takdir toplamayı başardı. Avrupa'dan EMEA bileti alan ikinci takım da Türk asıllı profesyonel oyuncu Ceyhun "AslaN" Aslan'ın da forma giydiği BIG takımı oldu. Alman ekibi Kaybedenler Finali'nde rakibi Team Vitality'i 3-0 mağlup ederek kapalı elemeleri ikinci olarak tamamladı. VCT 2021: Masters - Berlin'de yarı finali gören G2 Esports ise kapalı elemelerde çıktığı iki maçın ikisini de kaybederek hem turnuvaya veda etti hem de 2. Kapalı Elemeler'de mücade etmek için açık elemeleri geçmesi gerekecek.

Türkiye

Kadrosunda 3 değişiklik yaptığı için turnuvaya açık elemelerden başlayan Papara SuperMassive Blaze, sadece iki harita kaybederek namağlup şampiyon olmayı başardı ve Türkiye'den EMEA Challengers'a yükselen ilk takım oldu. Ayrıca Papara SuperMassive Blaze, kurulduğu günden beri Türkiye'de katıldığı iki elemeden de birincilikle çıkmayı başarmış oldu. Fire Flux Esports ise kurulduğundan beri istikrarını sürdürse de finalde Papara SuperMassive Blaze engeline takıldı.

Geçtiğimiz sezon adından en çok söz ettiren takımlardan olan Futbolist ise bu elemelerde beklenilenin altında bir performans sergiledi. Futbolist son olarak çıktığı 5.lik karşılaşmasında mağlup olduğu için Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nde mücadele edebilmek için açık elemeleri geçmesi gerekecek. Yenilenen kadrosuyla ve yaptığı transferleriyle taraftarlarının yüzünü güldüren BBL Esports ise turnuvayı 3. sırada tamamladı.

BDT

2021 sezonunda Avrupa'da mücadele eden bu sezon ise turnuvaya Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinden dahil olan FunPlus Phoenix ekibi ise BDT bölgesinden EMEA Challengers'a yükselen ilk takım oldu. Büyük Final'de NaVi'yi 3-2 mağlup eden FPX, üst üste üçüncü kez EMEA bölgesinde mücadele etmeye de hak kazanmış oldu.