VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi - Son Dakika
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VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi

24.01.2022 08:27
VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi

EMEA Challengers'da mücadele edecek takımlar belli oldu!

VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek olan 12 takımdan son dördünün belirleneceği kapalı elemeler sona erdi. Avrupa, Türkiye ve BDT bölgelerinde düzenlenen kapalı elemelerde Avrupa bölgesinin ilk ikisi, Türkiye ve BDT bölgelerinin ise kapalı elemelerinde şampiyon olan takımlar bölgelerinde EMEA Challengers biletini kazanan son takımlar oldu. 12 takımın mücadele edeceği VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers maçları, 11 Şubat- 27 Mart tarihleri arasında çevrimiçi olarak oynanacak.

2. Kapalı Elemeler'in Sonuçları

Avrupa

Geçtiğimiz hafta istediği sonucu alamayan G2 Esports, açık elemelerden başladığı haftayı namağlup şampiyon olarak tamamlayarak Avrupa'dan EMEA Challengers'a yükselen üçüncü takım oldu. G2 Esports, ilk kapalı elemelerde hiç galibiyet alamadan elenmişti.

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Red Bull Home Ground #2 ile iyi bir çıkış yakalayan LDN UTD, ilk defa resmi arenada kendini göstermeyi başardı. Avrupa 2. Kapalı Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayan Litvanya ekibi, Avrupa'dan EMEA Challengers'a yükselen son takım oldu.

VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi

Türkiye

Geçtiğimiz haftayı beklediğini alamadan bitiren BBL Esports, bu kez turnayı gözünden vurdu ve EMEA Challengers'a yükselen ikinci temsilcimiz olmayı başardı. Büyük Final'de Futbolist'i 3-1 yenen BBL Esports, VCT 2021: 2. Aşama'dan sonra ikinci kez EMEA'da mücadele edecek. İlk kapalı elemelerin finalisti Fire Flux Esports ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Türkiye 2. Kapalı Elemeleri son beşte tamamlayan 4 takım ise VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerinde mücadele edecek.

VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi

BDT

Geçtiğimiz hafta finalde kaybeden Natus Vincere, bu kez finali kazanarak EMEA Challengers'a yükselmeyi başardı. BDT 2. Kapalı Elemeleri'ni son beşte tamamlayan dört takım VRL CIS: Landmark'ta mücadele etmeye hak kazandı.

VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi

VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers

VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi

İlk defa lig formatında oynanacak olan EMEA Challengers'a katılacak takımların tamamı belli oldu. Lig, iki grupta oynanacak ve gruplarını ilk üç sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. EMEA bölgesinden VCT 2022: 1. Aşama Masters'a gidecek takım sayısı da henüz belli değil.

VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi
Kaynak: EsporGazetesi.com
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BBL Esports, Şampiyon, 27 Mart, Türkiye, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi - Son Dakika
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