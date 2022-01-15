VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

Türkiye'den EMEA Challengers'a gidecek olan ilk temsilcimizin belirleneceği Türkiye 1. Kapalı Elemeleri, bugün oynanan 3 maç ile devam etti. Büyük Final'de Papara SuperMassive Blaze'in rakibi belli olurken Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılacak olan 3 takım da bugün kesinleşti. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri, yarın saat 17: 00'de oynanacak olan Büyük Final karşılaşamsı ile son bulacak.
|2L8
|2
|–
|0
|Futbolist
|5.lik Maçı
|BBL Esports
|2
|–
|0
|Galakticos
|Alt Grup – 3. Tur
|Fire Flux Esports
|2
|–
|0
|BBL Esports
|Alt Grup Finali
Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne açık eleme oynamadan doğrudan katılabilmek için oynanan 5.lik karşılaşmasının galibi turnuvanın en sürpriz takımı 2L8 takımı oldu. Haven haritasını 14-12, Fracture haritasını da 13-9 kazanan 2L8 ekibi, Futbolist'i 2-0 yenerek bir sonraki turnuvaya doğrudan katılmayı garantiledi. Beklenilenin çok altında kalan Futbolist ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne katılabilmek için mücadeleye açık elemelerden başlayacak.
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|2L8
|ACS
|K/D/A
|K/D/A
|ACS
|Futbolist
|Touven
|270
|47/29/18
|39/37/5
|246
|qw1
|gosaydam
|236
|41/35/4
|34/37/21
|214
|qRaxs
|Iroh
|194
|30/32/20
|31/33/11
|196
|MOJJ
|froz
|184
|31/29/8
|29/34/11
|179
|0wa77
|Docent
|127
|23/32/18
|24/31/12
|154
|MrFalin
Büyük beklentilerle yeni sezona başlayan BBL Esports, turnuvaya istediği gibi başlayamasa da bugün Galakticos karşısında gösterdiği performansla ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını bir kez daha ispatlamış oldu. Split haritasını 13-3, Ascent haritasını 13-2 kazananan BBL Esports, Galakticos'u 2-0 mağlup ederek Alt Grup Finali'nde Fire Flux Esports'un rakibi oldu. Galakticos ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.
|BBL Esports
|ACS
|K/D/A
|K/D/A
|ACS
|Galakticos
|Muj
|285
|33/13/9
|15/30/5
|171
|DeadInk
|aimDLL
|283
|34/11/18
|15/28/11
|149
|jonx
|AsLanM4shadoW
|259
|32/17/7
|13/29/6
|140
|hatex
|QutionerX
|224
|27/16/5
|16/29/4
|140
|Marw0ll
|pAura
|170
|18/15/9
|13/28/3
|122
|sturNNcya
Günün son karşılaşması Fire Flux Esports ve BBL Esports arasında oynanan Alt Grup Final maçı oldu. İlk haritası başa baş geçen fakat ikinci haritada bir tarafın ağır dominasyonu ile geçen bu karşılaşmanın galibi Fire Flux Esports oldu. Split haritası 13-9, Bind haritası ise 13-3 kapanan serinin galibi 2-0'lık skorla Fire Flux Esports, Büyük Final'de Papara SuperMassive Blaze'in rakibi oldu. BBL Esports ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılmaya hak kazandı. Papara SuperMassive Blaze ve Fire Flux Esports, yarın saat 17: 00'de EMEA Challengers'a yükselen ilk Türk temsilcisi olmak için Bo5 maçı oynayacak.
|Fire Flux Esports
|ACS
|K/D/A
|K/D/A
|ACS
|BBL Esports
|sociablEE
|277
|37/19/11
|21/32/5
|176
|aimDLL
|JN3v1cEEE
|260
|35/20/12
|21/33/5
|163
|AsLanM4shadoW
|SouhcNi
|199
|28/19/4
|21/29/3
|142
|QutionerX
|skylen
|198
|28/21/9
|18/32/4
|140
|pAura
|lauress
|196
|29/20/12
|18/31/3
|134
|Muj
Son Dakika › Gamegar › VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları - Son Dakika