VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne açık eleme oynamadan doğrudan katılabilmek için oynanan 5.lik karşılaşmasının galibi turnuvanın en sürpriz takımı 2L8 takımı oldu. Haven haritasını 14-12, Fracture haritasını da 13-9 kazanan 2L8 ekibi, Futbolist'i 2-0 yenerek bir sonraki turnuvaya doğrudan katılmayı garantiledi. Beklenilenin çok altında kalan Futbolist ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne katılabilmek için mücadeleye açık elemelerden başlayacak.

2L8 ACS K/D/A K/D/A ACS Futbolist Touven

270 47/29/18 39/37/5 246

qw1 gosaydam

236 41/35/4 34/37/21 214

qRaxs Iroh

194 30/32/20 31/33/11 196

MOJJ froz

184 31/29/8 29/34/11 179

0wa77 Docent

127 23/32/18 24/31/12 154

MrFalin





BBL Esports 2-0 Galakticos

Büyük beklentilerle yeni sezona başlayan BBL Esports, turnuvaya istediği gibi başlayamasa da bugün Galakticos karşısında gösterdiği performansla ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını bir kez daha ispatlamış oldu. Split haritasını 13-3, Ascent haritasını 13-2 kazananan BBL Esports, Galakticos'u 2-0 mağlup ederek Alt Grup Finali'nde Fire Flux Esports'un rakibi oldu. Galakticos ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

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