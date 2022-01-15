VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları - Son Dakika

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları
Son Güncelleme: 17.01.2022 08:06

Büyük Final eşleşmesi belli oldu. Yarın galip gelen takım ilk EMEA biletini alacak!

Türkiye'den EMEA Challengers'a gidecek olan ilk temsilcimizin belirleneceği Türkiye 1. Kapalı Elemeleri, bugün oynanan 3 maç ile devam etti. Büyük Final'de Papara SuperMassive Blaze'in rakibi belli olurken Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılacak olan 3 takım da bugün kesinleşti. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri, yarın saat 17: 00'de oynanacak olan Büyük Final karşılaşamsı ile son bulacak.

2l82L820Futbolist futbolist5.lik Maçı
bbl esportsBBL Esports20Galakticos galakticosAlt Grup – 3. Tur
VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün SonuçlarıFire Flux Esports20BBL Esports bbl esportsAlt Grup Finali

2L8 2-0 Futbolist

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne açık eleme oynamadan doğrudan katılabilmek için oynanan 5.lik karşılaşmasının galibi turnuvanın en sürpriz takımı 2L8 takımı oldu. Haven haritasını 14-12, Fracture haritasını da 13-9 kazanan 2L8 ekibi, Futbolist'i 2-0 yenerek bir sonraki turnuvaya doğrudan katılmayı garantiledi. Beklenilenin çok altında kalan Futbolist ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne katılabilmek için mücadeleye açık elemelerden başlayacak.

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İstatistikler

2l82L8ACSK/D/AK/D/AACSFutbolistfutbolist
Turkey flag Touven
27047/29/1839/37/5246
qw1 Turkey flag
Turkey flag gosaydam
23641/35/434/37/21214
qRaxs Turkey flag
Turkey flag Iroh
19430/32/2031/33/11196
MOJJ Turkey flag
Turkey flag froz
18431/29/829/34/11179
0wa77 Turkey flag
Turkey flag Docent
12723/32/1824/31/12154
MrFalin Turkey flag


BBL Esports 2-0 Galakticos

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

Büyük beklentilerle yeni sezona başlayan BBL Esports, turnuvaya istediği gibi başlayamasa da bugün Galakticos karşısında gösterdiği performansla ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını bir kez daha ispatlamış oldu. Split haritasını 13-3, Ascent haritasını 13-2 kazananan BBL Esports, Galakticos'u 2-0 mağlup ederek Alt Grup Finali'nde Fire Flux Esports'un rakibi oldu. Galakticos ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

İstatistikler

bbl esportsBBL EsportsACSK/D/AK/D/AACSGalakticosgalakticos
Turkey flag Muj30px Skye VALORANT Icon30px Sova 0.50 VALORANT Icon 128533/13/915/30/517130px Raze 0.50 VALORANT Icon30px Jett 0.50 VALORANT Icon 1DeadInk Turkey flag
Turkey flag aimDLL30px Viper 0.50 VALORANT Icon30px KAY O VALORANT Icon28334/11/1815/28/1114930px Sage 0.50 VALORANT Icon30px KAY O VALORANT Iconjonx Turkey flag
Turkey flag AsLanM4shadoW30px Astra VALORANT Icon25932/17/713/29/614030px Astra VALORANT Iconhatex Turkey flag
Turkey flag QutionerX30px Jett 0.50 VALORANT Icon 122427/16/516/29/414030px Sova 0.50 VALORANT Icon 130px Skye VALORANT IconMarw0ll Turkey flag
Turkey flag pAura30px Killjoy VALORANT Icon17018/15/913/28/312230px Killjoy VALORANT Icon30px Viper 0.50 VALORANT IconsturNNcya Turkey flag

Fire Flux Esports 2-0 BBL Esports

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

Günün son karşılaşması Fire Flux Esports ve BBL Esports arasında oynanan Alt Grup Final maçı oldu. İlk haritası başa baş geçen fakat ikinci haritada bir tarafın ağır dominasyonu ile geçen bu karşılaşmanın galibi Fire Flux Esports oldu. Split haritası 13-9, Bind haritası ise 13-3 kapanan serinin galibi 2-0'lık skorla Fire Flux Esports, Büyük Final'de Papara SuperMassive Blaze'in rakibi oldu. BBL Esports ise Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'ne doğrudan katılmaya hak kazandı. Papara SuperMassive Blaze ve Fire Flux Esports, yarın saat 17: 00'de EMEA Challengers'a yükselen ilk Türk temsilcisi olmak için Bo5 maçı oynayacak.

İstatistikler

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün SonuçlarıFire Flux EsportsACSK/D/AK/D/AACSBBL Esportsbbl esports
Turkey flag sociablEE30px Raze 0.50 VALORANT Icon27737/19/1121/32/517630px Viper 0.50 VALORANT IconaimDLL Turkey flag
Turkey flag JN3v1cEEE30px Breach 0.50 VALORANT Icon30px Skye VALORANT Icon26035/20/1221/33/516330px Astra VALORANT IconAsLanM4shadoW Turkey flag
Turkey flag SouhcNi30px Cypher 0.50 VALORANT Icon30px Killjoy VALORANT Icon19928/19/421/29/314230px Jett 0.50 VALORANT Icon 1QutionerX Turkey flag
Turkey flag skylen30px Sage 0.50 VALORANT Icon30px Sova 0.50 VALORANT Icon 119828/21/918/32/414030px Sova 0.50 VALORANT Icon 130px Killjoy VALORANT IconpAura Turkey flag
Turkey flag lauress30px Astra VALORANT Icon19629/20/1218/31/313430px Skye VALORANT IconMuj Turkey flag

Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde Son Durum

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları
Kaynak: Esporgazetesi

Fire Flux Esports, SuperMassive, BBL Esports, Türkiye, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları - Son Dakika
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