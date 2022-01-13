VCT 2022: 1. aşama Türkiye 1. kapalı elemeleri'nin takımları belli oldu! - Son Dakika

2022 Champions Tour'un 1. Aşama'sı 10 Ocak'ta EMEA Bölgesi'ndeki açık elemeler ile başlamıştı. Bugün Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde mücadele edecek son dört takım da belli oldu. Riot Games tarafından geçtiğimiz sezon edindiği başarılara göre davet alan dört takımın yanı sıra açık elemelerdeki son 8 turundan galip ayrılan dört takım VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edebilmek için yarışacaklar. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri 13-16 Ocak tarihleri arasında oynanacak. Kapalı elemelerden birincilikle ayrılan takım EMEA Challengers'da mücadele edecek iki Türk temsilcisinden biri olacak.

Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde Mücadele Edecek Takımlar