VCT 2022: 1. aşama Türkiye 1. kapalı elemeleri'nin takımları belli oldu! - Son Dakika
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VCT 2022: 1. aşama Türkiye 1. kapalı elemeleri'nin takımları belli oldu!

13.01.2022 03:33
VCT 2022: 1. aşama Türkiye 1. kapalı elemeleri'nin takımları belli oldu!

İlk açık elemeler sona erdi. Kapalı elemelerde mücadele edecek son dört takım belli oldu.

2022 Champions Tour'un 1. Aşama'sı 10 Ocak'ta EMEA Bölgesi'ndeki açık elemeler ile başlamıştı. Bugün Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde mücadele edecek son dört takım da belli oldu. Riot Games tarafından geçtiğimiz sezon edindiği başarılara göre davet alan dört takımın yanı sıra açık elemelerdeki son 8 turundan galip ayrılan dört takım VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edebilmek için yarışacaklar. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri 13-16 Ocak tarihleri arasında oynanacak. Kapalı elemelerden birincilikle ayrılan takım EMEA Challengers'da mücadele edecek iki Türk temsilcisinden biri olacak.

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Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde Mücadele Edecek Takımlar

futbolist FutbolistDavet
bbl esports BBL EsportsDavet
VCT 2022: 1. aşama Türkiye 1. kapalı elemeleri'nin takımları belli oldu! Fire Flux EsportsDavet
zero zone Zero ZoneDavet
supermassive blaze Papara SuperMassive BlazeAçık Elemeler
fenerbahce espor Fenerbahçe EsporAçık Elemeler
galakticos GalakticosAçık Elemeler
2l8 2L8Açık Elemeler

VCT 2022: 1. Aşama | 3. Gün Sonuçları (Açık Elemeler Son Gün)

Papara SuperMassive Blaze20blablabla
Surreal Esports21Team Aurora
Fenerbahçe Espor213 Gün Yeter
fastPay Wildcats12 Regnum Carya Esports
Eternal Fire20Parla Sports
Galakticos21Team Lixa
Thunderbolts Gaming21Karagümrük Esports
Meyhane122L8

Son 8 Turu

Papara SuperMassive Blaze20Surreal Esports
Fenerbahçe Espor20Regnum Carya Esports
Eternal Fire02Galakticos
Thunderbolts Gaming122L8
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SuperMassive, Riot Games, Türkiye, Ocak, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Esporgazetesi

Son Dakika Gamegar VCT 2022: 1. aşama Türkiye 1. kapalı elemeleri'nin takımları belli oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: VCT 2022: 1. aşama Türkiye 1. kapalı elemeleri'nin takımları belli oldu! - Son Dakika
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