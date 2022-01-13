2022 Champions Tour'un 1. Aşama'sı 10 Ocak'ta EMEA Bölgesi'ndeki açık elemeler ile başlamıştı. Bugün Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde mücadele edecek son dört takım da belli oldu. Riot Games tarafından geçtiğimiz sezon edindiği başarılara göre davet alan dört takımın yanı sıra açık elemelerdeki son 8 turundan galip ayrılan dört takım VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edebilmek için yarışacaklar. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri 13-16 Ocak tarihleri arasında oynanacak. Kapalı elemelerden birincilikle ayrılan takım EMEA Challengers'da mücadele edecek iki Türk temsilcisinden biri olacak.
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|Futbolist
|Davet
|BBL Esports
|Davet
|Fire Flux Esports
|Davet
|Zero Zone
|Davet
|Papara SuperMassive Blaze
|Açık Elemeler
|Fenerbahçe Espor
|Açık Elemeler
|Galakticos
|Açık Elemeler
|2L8
|Açık Elemeler
|Papara SuperMassive Blaze
|2
|–
|0
|blablabla
|Surreal Esports
|2
|–
|1
|Team Aurora
|Fenerbahçe Espor
|2
|–
|1
|3 Gün Yeter
|fastPay Wildcats
|1
|–
|2
|Regnum Carya Esports
|Eternal Fire
|2
|–
|0
|Parla Sports
|Galakticos
|2
|–
|1
|Team Lixa
|Thunderbolts Gaming
|2
|–
|1
|Karagümrük Esports
|Meyhane
|1
|–
|2
|2L8
|Papara SuperMassive Blaze
|2
|–
|0
|Surreal Esports
|Fenerbahçe Espor
|2
|–
|0
|Regnum Carya Esports
|Eternal Fire
|0
|–
|2
|Galakticos
|Thunderbolts Gaming
|1
|–
|2
|2L8
Son Dakika › Gamegar › VCT 2022: 1. aşama Türkiye 1. kapalı elemeleri'nin takımları belli oldu! - Son Dakika