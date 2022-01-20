VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları - Son Dakika
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VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları

21.01.2022 07:47
VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları

EMEA Challengers'a gidecek ikinci Türk takımı kim olacak?

2022 Champions Tour: 1. Aşama EMEA Challengers'a artık son bir aşama kaldı. Bugün EMEA'nın üç bölgesinde ikinci kapalı elemeler başladı. Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nde ise bugün 4 maç oynandı. 4 takım, Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nden, 4 takımın da açık elemelerden geldiği bu elemede, Büyük Finali kazanan takım Papara SuperMassive Blaze ile EMEA'da ülkemizi temsil edecek ikinci takım olacak.

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 1. Gün SonuçlarıFire Flux Esports20Team Aurora Team Aurora
galakticos Galakticos02Surreal EsportsSurreal Esports
bbl esportsBBL Esports20Thunderbolts Gaming Thunderbolts Gaming
Galatasaray Espor Galatasaray Espor12Futbolistfutbolist

Bugün Üst Grup - Çeyrek Final maçlarının tamamı oynandı. Fire Flux Esports, Surreal Esports, BBL Esports ve Futbolist bir üst tura yükselirken kaybeden dört takım ise son şansları olan Alt Grup'a düştü.

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları

Yarın ise fikstürün en yoğun günü olacak. Üst Grup - Yarı Final, Üst Grup Finali ve Alt Grup - 1.-2. Tur karşılaşmaları oynanacak. Yarın oynanacak maçlar sonucu 4 takım da turnuvaya veda edecek. Türkiye VALORANT'ının ilk finali olan ve o günden beri en karşılaşmalı serilerin yaşandığı iki rakip; BBL Esports ve Futbolist yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.

Kaynak: EsporGazetesi.com
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Fire Flux Esports, SuperMassive, BBL Esports, Türkiye, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları - Son Dakika

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SON DAKİKA: VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları - Son Dakika
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