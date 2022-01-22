VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 2. Gün Sonuçları - Son Dakika
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VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 2. Gün Sonuçları

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 2. Gün Sonuçları

22.01.2022 09:03

Bugün dört takım turnuvaya veda ederken, Futbolist ilk finalist oldu!

2022 Champions Tour'un ilk EMEA Challengers'ına sayılı günler kaldı. Bugün oynanan 7 maç ile Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nin ikinci günü tamamlandı. 4 takım turnuvaya veda ederken Büyük Final'in ilk ismi de belli oldu.

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 2. Gün SonuçlarıFire Flux Esports20 Surreal Esports Surreal EsportsÜst Grup – Yarı Final
bbl esports BBL Esports02FutbolistfutbolistÜst Grup – Yarı Final
Team Aurora Team Aurora12GalakticosgalakticosAlt Grup – 1. Tur
Thunderbolts Gaming Thunderbolts Gaming12 Galatasaray EsporGalatasaray EsporAlt Grup – 1. Tur
bbl esportsBBL Esports20Galakticos galakticosAlt Grup – 2. Tur
Surreal EsportsSurreal Esports20Galatasaray Espor Galatasaray EsporAlt Grup – 2. Tur
VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 2. Gün Sonuçları Fire Flux Esports12FutbolistfutbolistÜst Grup Finali
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Futbolist, açık elemelerden gelerek namağlup bir şekilde Büyük Final'e yükselmeyi başardı. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri finalisti Fire Flux Esports ise Alt Grup Finali'nde rakibini bekleyecek. Yarın oynanacak üç karşılaşma ile turnuvaya veda ederek, VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerine gidecek 3 takım belli olacak. Galakticos ve Galatasaray Espor ekipleri, VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerine gidebilmek için 5.lik karşılaşmasına çıkacak. Türkiye 2. Kapalı Elemeleri, 23 Ocak Pazar günü oyanancak Büyük Final karşılaşması ile son bulacak ve bir temsilcimizi daha EMEA Challengers'a göndereceğiz.

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 2. Gün Sonuçları
Kaynak: EsporGazetesi.com
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Fire Flux Esports, Surreal Esports, BBL Esports, Türkiye, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 2. Gün Sonuçları - Son Dakika


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