VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları - Son Dakika

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları
Son Güncelleme: 24.01.2022 07:49

Büyük Final eşleşmesi belli oldu. Yarın galip gelen takım Türkiye'den ikinci EMEA biletini alacak!

Türkiye'den EMEA Challengers'a gidecek olan ilk temsilcimiz, 1. Aşama 1. Kapalı Finalleri sonucu SuperMassive Blaze olmuştu. Yarın ise EMEA Challengers'a katılmaya hak kazanacak ikinci takım belli olacak! Kazananlar Grubu'ndan yoluna devam eden Futbolist'in Büyük Final'deki rakibi bugün belli oldu. İşte VCT 2022 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri 3. Gün sonuçları ve karşılaşmaların detayları!

galakticos Galakticos12 Galatasaray EsportsGalatasaray Espor5.lik Maçı
bbl esportsBBL Esports21Surreal EsportsSurreal EsportsAlt Grup – 3. Tur
VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 3. Gün SonuçlarıFire Flux Esports02BBL Esportsbbl esportsAlt Grup Finali

Galakticos 1-2 Galatasaray Esports

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Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nin 5.sini belirlemek adına oynana karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. İlk maç Bind haritasında oynandı ve Galatasaray Esports, ilk yarıyı 7-5 önde kapattı. Ardından ikinci yarıda rakibine sadece 2 el veren Galatasaray 13-7 galip gelerek ilk haritayı kazandı. Galakticos ise 2. harita Split'te rakibine neredeyse nefes aldırmadı. İlk yarıyı 8-4 önde kapatan takım ikinci yarıda da el kaybetmeyerek 13-4 kazandı. Karar haritası Icebox'ta ise Galatasaray rakibine karşı üstünlük kurmayı yeniden başardı. İlk yarıda önce 5 sonra 6 ellik seriler yakalayan takım, 11-1 ikinci yarıya gitti. Galakticos ikinci yarıya iyi başlamış olsa da Galatasaray gereken iki eli alarak 13-5 galip geldi. Böylece Galatasaray turnuva 5.si olurken Galakticos da 6. oldu.

İSTATİSTİKLER

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

BBL Esports 2-1 Surreal Esports

Kaybedenler grubu 3. tur karşılaşmasında ilk harita Icebox oldu! BBL maça pistol ellerini alarak başlasa da Surreal rakibi üzerinde baskı kurmayı başardı ve ikinci yarıya 8-4 önde gitti. İkinci yarıda sadece 1 el kaybeden Surreal 13-5 galip geldi. İkinci harita olan Split'te ise BBL ilk yarıyı 5-7 geride kapatmasına rağmen -önceki maçtan da gelen baskının ardında- toparlanmayı bildi ve ikinci yarıya 5 ellik bir seri ile başlayarak durumu 10-7 yaptı. Ardından Surreal durumu 10-10'a getirmeyi başarsa da BBL üst üste aldığı eller ile 13-10 galip geldi ve böylece karşılaşma karar haritasına uzadı. Haven'da ise BBL, ilk yarıyı 9-3 önde kapatmayı başardı, ve ikinci yarıda sadece 4 el kaybederek 13-7 galip gelmiş oldu. Böylece Surreal Esports turnuvayı 4. kapatırken BBL kaybedenler finaline yükseldi.

İSTATİSTİKLER

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

Fire Flux Esports 0-2 BBL Esports

Günün son karşılaşması Fire Flux Esports ve BBL Esports arasında oynanan Alt Grup Final maçı oldu. Nefes kesen karşılaşmada ilk maç Ascent haritasında oynandı. İlk yarı üst üste alınan seriler ile ilerledi. FF'in 5 ellik serisine 6 el ile yanıt veren BBL, ikinci yarıya beraberlik ile girdi. Pistol elini ve ardından bonus eli almayı başaran BBL daha sonra 3 el kaybetti. Ancak ardından 4 serilik bir seri yakalayan BBL bir el verdikten sonra 13-10 galip geldi. İkinci harita ise Fracture'da oynandı. İkinci yarıya 7-5 önde giren BBL, ikinci yarının başında FF'in 6 ellik serisi karşısında oldukça zorlandı. Ancak çekişmeli seriler sonucu maç uzatmalara gitti. Nefeslerin tutulduğu 4 uzatma sonrası 5. uzatmada BBL 18-16 maçı kazandı. Böylece Fire Flux turnuvaya 3.lük ile veda ederken BBL Büyük Final'e yükseldi.

İSTATİSTİKLER

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

Futbolist ve BBL Esports arasında oynanacak olan VCT 2022 1. Aşama 2. Kapalı Eleme Büyük Finalleri, 23 Ocak saat 17:00'de!

Kaynak: EsporGazetesi.com

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Son Dakika Gamegar VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 3. Gün Sonuçları - Son Dakika
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