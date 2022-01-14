VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Kapalı Elemeleri | 1. gün sonuçları

FUT ACS K/D/A K/D/A ACS 2L8 qRaxs 317 46/27/18 35/32/3 247 froz qw1 257 39/29/6 28/33/22 199 Touven p0wa77 221 35/28/6 24/37/7 167 gosaydam MOJJ 189 28/27/9 26/32/16 162 Docent MrFaliN 161 18/25/18 20/32/24 144 Iroh

FireFlux Esports 2 – 0 Fenerbahçe Esports

İlk karşılaşmaların ikincisi, FireFlux Esports ve Fenerbahçe Esports arasında gerçekleşti. İlk maç Breeze haritasında oynandı ve FireFlux ilk yarıda rakibine karşı büyük bir üstünlük kurmayı başardı. İkinci yarıya 10-2 önde giren FF, sonrasında sadece 4 el kaybederek 13-6 galip geldi. Split haritasının ilk yarısı, önceki haritaya kıyasla daha dengeli geçti ancak FF yine ikinci yarıya önde girmeyi başardı (7-5). İkinci yarıda da müthiş bir seri yakalayan FF, rakibine el kaybetmeden 13-5 galip geldi ve kazananlar grubunda Futbolist ile eşleşti. Kaybedenler grubu eşleşmesi ise 2L8 ve Fenerbahçe Esports oldu.

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