VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Kapalı Elemeleri | 1. gün sonuçları

VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başlamıştı. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takımın da katıldığı kapalı elemeler ise 13 Ocak itibari ile başladı. Kapalı elemelerden birincilikle ayrılan takım EMEA Challengers'da mücadele edecek iki Türk temsilcisinden biri olacak.
Kapalı elemelerde, turnuvaya davet alan 4 takımın yanında (Futbolist, BBL Esports, Fie Flux Esports, Zero Zone), Challengers 1 açık elemelerinden çıkmayı başarabilen 4 takım (SuperMassive Blaze, Fenerbahçe Esports, Galakticos, 2L8), Bo3 maçlar ile ikili eleme formatında oynayacak. İşte Kapalı Elemeler 1. Gün sonuçları:
|1.TAKIM
|SKOR
|SKOR
|2.TAKIM
|Futbolist
|2
|–
|0
|2L8
|Fire Flux Esports
|2
|–
|0
|Fenerbahçe Esports
|BBL Esports
|2
|–
|0
|Galakticos
|Zero Zone
|0
|–
|2
|SuperMassive Blaze
İlk kapalı eleme maçlarından biri olan Futbolist ve 2L8 maçının ilk haritası Haven oldu. İlk yarıya güçlü başlayan Futbolist, 8-4 önde ikinci yarıya girdi. İkinci yarıda da sadece 3 el kaybeden Futbolist, 13-7 galip gelerek ilk haritayı kazandı. İkinci harita Facture'da da yine ikinci yarıya 8-4 önde giren Futbolist, bu sefer de ikinci yarıda sadece 4 el kaybederek 13-8 galip geldi. Böylece 2L8 kaybedenler grubuna düşmüş oldu.
|FUT
|ACS
|K/D/A
|K/D/A
|ACS
|2L8
|qRaxs
|317
|46/27/18
|35/32/3
|247
|froz
|qw1
|257
|39/29/6
|28/33/22
|199
|Touven
|p0wa77
|221
|35/28/6
|24/37/7
|167
|gosaydam
|MOJJ
|189
|28/27/9
|26/32/16
|162
|Docent
|MrFaliN
|161
|18/25/18
|20/32/24
|144
|Iroh
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İlk karşılaşmaların ikincisi, FireFlux Esports ve Fenerbahçe Esports arasında gerçekleşti. İlk maç Breeze haritasında oynandı ve FireFlux ilk yarıda rakibine karşı büyük bir üstünlük kurmayı başardı. İkinci yarıya 10-2 önde giren FF, sonrasında sadece 4 el kaybederek 13-6 galip geldi. Split haritasının ilk yarısı, önceki haritaya kıyasla daha dengeli geçti ancak FF yine ikinci yarıya önde girmeyi başardı (7-5). İkinci yarıda da müthiş bir seri yakalayan FF, rakibine el kaybetmeden 13-5 galip geldi ve kazananlar grubunda Futbolist ile eşleşti. Kaybedenler grubu eşleşmesi ise 2L8 ve Fenerbahçe Esports oldu.
|FF
|ACS
|K/D/A
|K/D/A
|ACS
|FB
|sociablEE
|440
|57/22/9
|26/30/4
|189
|Burzzy
|lauress
|217
|30/20/12
|21/31/3
|177
|WaspV2
|skylen
|183
|26/21/7
|21/32/6
|160
|Mykoz
|SouhcNi
|176
|24/24/8
|21/31/3
|160
|Shalz
|JN3v1cEEE
|143
|21/17/9
|15/34/4
|128
|Elite
Zero Zone ve SuperMassive Blaze aradında oldukça çekişmeli geçen maçların ilki Haven haritasında oynandı. İlk yarıda ZeroZone, rakibine baskı kurmayı başardı ve aldıkları seriler ile ikinci yarıya 8-4 önde girdi. Ancak ikinci yarıda büyük bir direnç gösteren SuperMassive Blaze, rakibine üç el verdikten sonra 8 ellik bir seri yakalayarak 13-11 galip geldi. İkinci harita olan Bind'da da ilk haritadaki baskınlığını korumayı başarabilen SuperMassive, rakibine sadece ilk yarının pistol ellerini verdi ve toplamda 13 sayılık bir seri ile 13-2 galip geldi. Böylece SMB kazananlar grubunda BBL Esports ile eşleşirken Zero Zone'un da kaybedenler grubundaki rakibi Galakticos oldu.
|ZZ
|ACS
|K/D/A
|K/D/A
|ACS
|SMB
|MACHINERIS
|199
|27/32/9
|37/27/7
|261
|Izzy
|ThePrimerio
|199
|27/33/5
|37/22/7
|248
|Brave
|Gaijin
|175
|28/32/9
|29/27/7
|224
|XiSTOU
|Nirenu
|140
|21/26/4
|27/26/12
|218
|glovee
|YANKAS
|136
|20/30/5
|23/21/11
|156
|CyderX
|Futbolist – Fire Flux Esports
|Kazananlar Grubu
|14 Ocak 2022 17:00
|BBL Esports – SuperMassive Blaze
|Kazananlar Grubu
|14 Ocak 2022 17:00
|2L8 – Fenerbahçe Esports
|Kaybedenler Grubu
|14 Ocak 2022 17:00
|Galakticos – Zero Zone
|Kaybedenler Grubu
|14 Ocak 2022 17:00
Son Dakika › Gamegar › VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Kapalı Elemeleri | 1. gün sonuçları - Son Dakika