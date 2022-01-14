VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Kapalı Elemeleri | 1. gün sonuçları - Son Dakika

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Kapalı Elemeleri | 1. gün sonuçları

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Kapalı Elemeleri | 1. gün sonuçları
Son Güncelleme: 14.01.2022 08:16

VCT 2022: 1. Aşama – 1.Hafta 3. Gün Sonuçları

VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başlamıştı. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takımın da katıldığı kapalı elemeler ise 13 Ocak itibari ile başladı. Kapalı elemelerden birincilikle ayrılan takım EMEA Challengers'da mücadele edecek iki Türk temsilcisinden biri olacak.

Kapalı elemelerde, turnuvaya davet alan 4 takımın yanında (Futbolist, BBL Esports, Fie Flux Esports, Zero Zone), Challengers 1 açık elemelerinden çıkmayı başarabilen 4 takım (SuperMassive Blaze, Fenerbahçe Esports, Galakticos, 2L8), Bo3 maçlar ile ikili eleme formatında oynayacak. İşte Kapalı Elemeler 1. Gün sonuçları:

1.TAKIMSKORSKOR2.TAKIM
Futbolist202L8
Fire Flux Esports20Fenerbahçe Esports
BBL Esports20Galakticos
Zero Zone02SuperMassive Blaze

Futbolist 2 - 0 2L8

İlk kapalı eleme maçlarından biri olan Futbolist ve 2L8 maçının ilk haritası Haven oldu. İlk yarıya güçlü başlayan Futbolist, 8-4 önde ikinci yarıya girdi. İkinci yarıda da sadece 3 el kaybeden Futbolist, 13-7 galip gelerek ilk haritayı kazandı. İkinci harita Facture'da da yine ikinci yarıya 8-4 önde giren Futbolist, bu sefer de ikinci yarıda sadece 4 el kaybederek 13-8 galip geldi. Böylece 2L8 kaybedenler grubuna düşmüş oldu.

İstatistikler

FUTACSK/D/AK/D/AACS2L8
qRaxs30px KAY O VALORANT Icon31746/27/1835/32/3247killjoy mini30px Cypher 0.50 VALORANT Iconfroz
qw130px Jett 0.50 VALORANT Icon 130px Raze 0.50 VALORANT Icon25739/29/628/33/2219930px Sova 0.50 VALORANT Icon 130px Breach 0.50 VALORANT IconTouven
p0wa7730px Astra VALORANT Icon30px Viper 0.50 VALORANT Icon22135/28/624/37/716730px Jett 0.50 VALORANT Icon 1gosaydam
MOJJkilljoy mini18928/27/926/32/1616230px Omen 0.50 VALORANT Icon30px Sage 0.50 VALORANT IconDocent
MrFaliN30px Sova 0.50 VALORANT Icon 130px Breach 0.50 VALORANT Icon16118/25/1820/32/2414430px Sage 0.50 VALORANT Icon30px Brimstone 0.50 VALORANT IconIroh
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FireFlux Esports 2 – 0 Fenerbahçe Esports

İlk karşılaşmaların ikincisi, FireFlux Esports ve Fenerbahçe Esports arasında gerçekleşti. İlk maç Breeze haritasında oynandı ve FireFlux ilk yarıda rakibine karşı büyük bir üstünlük kurmayı başardı. İkinci yarıya 10-2 önde giren FF, sonrasında sadece 4 el kaybederek 13-6 galip geldi. Split haritasının ilk yarısı, önceki haritaya kıyasla daha dengeli geçti ancak FF yine ikinci yarıya önde girmeyi başardı (7-5). İkinci yarıda da müthiş bir seri yakalayan FF, rakibine el kaybetmeden 13-5 galip geldi ve kazananlar grubunda Futbolist ile eşleşti. Kaybedenler grubu eşleşmesi ise 2L8 ve Fenerbahçe Esports oldu.

İstatistikler

FFACSK/D/AK/D/AACSFB
sociablEE30px Jett 0.50 VALORANT Icon 130px Raze 0.50 VALORANT Icon44057/22/926/30/418930px Viper 0.50 VALORANT Icon30px Astra VALORANT IconBurzzy
lauress30px Sova 0.50 VALORANT Icon 130px Astra VALORANT Icon21730/20/1221/31/317730px Sova 0.50 VALORANT Icon 130px Sage 0.50 VALORANT IconWaspV2
skylen30px Skye VALORANT Icon30px Sage 0.50 VALORANT Icon18326/21/721/32/616030px Skye VALORANT Icon30px Cypher 0.50 VALORANT IconMykoz
SouhcNi30px Cypher 0.50 VALORANT Icon17624/24/821/31/316030px Cypher 0.50 VALORANT Icon30px Breach 0.50 VALORANT IconShalz
JN3v1cEEE30px Viper 0.50 VALORANT Icon30px Breach 0.50 VALORANT Icon14321/17/915/34/412830px Jett 0.50 VALORANT Icon 130px Raze 0.50 VALORANT IconElite

Zero Zone 0 – 2 SuperMassive Blaze

Zero Zone ve SuperMassive Blaze aradında oldukça çekişmeli geçen maçların ilki Haven haritasında oynandı. İlk yarıda ZeroZone, rakibine baskı kurmayı başardı ve aldıkları seriler ile ikinci yarıya 8-4 önde girdi. Ancak ikinci yarıda büyük bir direnç gösteren SuperMassive Blaze, rakibine üç el verdikten sonra 8 ellik bir seri yakalayarak 13-11 galip geldi. İkinci harita olan Bind'da da ilk haritadaki baskınlığını korumayı başarabilen SuperMassive, rakibine sadece ilk yarının pistol ellerini verdi ve toplamda 13 sayılık bir seri ile 13-2 galip geldi. Böylece SMB kazananlar grubunda BBL Esports ile eşleşirken Zero Zone'un da kaybedenler grubundaki rakibi Galakticos oldu.

İstatistikler

ZZACSK/D/AK/D/AACSSMB
MACHINERIS30px Astra VALORANT Icon19927/32/937/27/726130px Jett 0.50 VALORANT Icon 1Izzy
ThePrimerio30px Jett 0.50 VALORANT Icon 130px Sage 0.50 VALORANT Icon19927/33/537/22/724830px Breach 0.50 VALORANT Icon30px Skye VALORANT IconBrave
Gaijin30px Skye VALORANT Icon17528/32/929/27/7224killjoy mini30px Viper 0.50 VALORANT IconXiSTOU
Nirenukilljoy mini30px Viper 0.50 VALORANT Icon14021/26/427/26/1221830px Astra VALORANT Iconglovee
YANKAS30px Sova 0.50 VALORANT Icon 130px Raze 0.50 VALORANT Icon13620/30/523/21/1115630px Sova 0.50 VALORANT Icon 1CyderX

VCT 2022: 1. Aşama Kapalı Elemeler 2. Gün Karşılaşmaları:

Futbolist – Fire Flux EsportsKazananlar Grubu14 Ocak 2022 17:00
BBL Esports – SuperMassive BlazeKazananlar Grubu14 Ocak 2022 17:00
2L8 – Fenerbahçe EsportsKaybedenler Grubu14 Ocak 2022 17:00
Galakticos – Zero ZoneKaybedenler Grubu 14 Ocak 2022 17:00
Kaynak: EsporGazetesi.com

BBL Esports, Türkiye, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Kapalı Elemeleri | 1. gün sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Kapalı Elemeleri | 1. gün sonuçları - Son Dakika
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