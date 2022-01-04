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VCT 2022, 10 Ocak'ta Başlıyor! - Son Dakika

VCT 2022, 10 Ocak'ta Başlıyor!

04.01.2022 01:31
VCT 2022, 10 Ocak'ta Başlıyor!

Heyecan Kaldırğı Yerden Devam Ediyor, VCT 2022!

VCT 2022, 10 Ocak'ta Başlıyor!

VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başlayacak. Açık elemelerden yükselen dört takım kapalı elemelerde mücadele edecek ve kapalı elemelerin ardından 2 Avrupa, 1 Türkiye ve 1 BDT takımı VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'a yükselecek. 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise bir sonraki açık elemelerde belli olacak.

Kayıtlar Bugün Açıldı!

Bugün başlayan ve 9 Ocak 18.00'da sona erecek açık eleme kayıtlarına kayıt olan en fazla 256 takım, kapalı elemelere gidecek olan 4 takımdan biri olmak için 13 Ocak'a kadar mücadele edecek. 13 Ocak'ta ise kapalı elemeler başlayacak. Bu kapalı elemelerde Avrupa'dan ilk iki, Türkiye'den ve BDT'den birinci olan takımlar EMEA Challengers'da mücadele etmeye hak kazanacak. EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise yine aynı formatla 17 Ocak'ta başlayacak olan bir sonraki açık ve kapalı elemeler sonucu belli oalcak.

VALORANT Champions 2021'de mücadele eden dört EMEA temsilcisi 2022 Champions Tour'un ilk Challengers'ına doğrudan davet edildi. Acend, Gambit Esports, Team Liquid ve Fnatic herhangi bir eleme aşaması oynamadan doğrudan EMEA Challengers'da yılın ilk Masters turnuvasına gidebilmek için mücadele edecek.

Ayrıca 2021 Champions Tour'un 3. Aşaması'nda olduğu gibi bu yıl da kapalı elemelere bölgelerin geçtiğimiz turnuvalarda başarılı olmuş 4 takımı doğrudan kapalı elemelere davet alarak katılacak. Bu takımlar henüz duyurulmadı. İlk kapalı elemelerden EMEA Challengers bileti alamayan üst sıramaladaki dört takım ise bir sonraki kapalı elemelere doğrudan katılmaya hak kazanacak.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin takımları ise Türkiye, Avrupa ya da BDT bölgelerinin açık elemelerine kayıt yaptırabilecek.

VCT 2022 Yeni Yıl Yeni Format

2022 sezonunda EMEA bölgesindeki rekabeti farklı bir boyuta taşımak isteyen Riot Games, birçok yenilikle ilk Challengers'ı düzenleyecek. 1. Aşama EMEA Challengers için ilk göze çarpan yenilik bölgesel Challengers turnuvalarının olmaması olmuştu. Geçtiğimiz sezon Türkiye, Avrupa ve BDT için ayrı ayrı Challengers turnuvaları düzenlenmişti. Bu Challengersların her biri içi ayrı ayrı açık elemei kapalı eleme ve ana etkinlik aşamaları düzenlenmiş ve belli bir sıralama yapan takımlar EMEA Challengers Elemeleri'nde mücadele etmişti. Bu sezon ise ana etkinlik aşaması doğrudan EMEA Challengers turnuvası oldu. Açık ve kapalı elemeler ise bölgesel bazda düzenlenecek.

Bir başka büyük yenilik ise EMEA Challengers'ın yeni formatı oldu. 12 takımın ilk Masters'a gitmek için mücadele edeceği EMEA Challengers iki aşamadan oluşacak. İlk aşama olan normal sezonu 11 Şubat'ta başlayacak. Bu aşamada 12 takım iki gruba ayrılacak ve bu gruplarda lig usulü oynanacak maçlar sonucunda grubunu ilk üç sırada tamamlayan 6 takım bir sonraki aşama olan eleme aşamasına yükselecek. Diğer 6 takım ise terfi/ligden düşme turnuvasına aktarılacak.

VCT 2022, 10 Ocak'ta Başlıyor!
VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers - Eleme Aşaması

VALORANT Bölgesel Ligleri'ni birinci bitiren takımların katılacağı terfi/ligden düşme turnuvası'nda mücadele edecek diğer takımlar da 1. Aşama EMEA Challengers'da belli olacak. Terfi/ligden düşme turnuvasını ilk iki sırada bitiren takımlar ise 2. Aşama EMEA Challengers'da mücadele etmeye hak kazanacak.

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Türkiye, Ocak, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Esporgazetesi

Son Dakika Gamegar VCT 2022, 10 Ocak'ta Başlıyor! - Son Dakika


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