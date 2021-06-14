Üye Girişi
VCT 3. aşama formatı nasıl olacak, mücadeleler ne zaman başlayacak? - Son Dakika

VCT 3. aşama formatı nasıl olacak, mücadeleler ne zaman başlayacak?

14.06.2021 20:01
VCT 3. aşama formatı nasıl olacak, mücadeleler ne zaman başlayacak?, System.String[]

VCT 3. aşama formatı nasıl olacak, mücadeleler ne zaman başlayacak?

Bu sene VALORANT'a doyduğumuz bir yıl oldu ancak Riot sene bitmeden aşama 3'ün tamamlanacağını duyurdu. Gelin VCT 3. aşama formatı nasıl olacak, mücadeleler ne zaman başlayacak? sorularının cevabına beraber bakalım.

3. Aşama Formatı Nasıl Olacak?

Mayıs ayındaki VALORANT Masters: Reykjavik ile sona eren 2. Aşama'nın ardından, 3. Aşama da belirli değişiklikler içeren benzer bir formatı takip edecek. İkinci aşamada olduğu gibi 3. Aşama da küresel bir LAN etkinliğiyle kapanacak. 3. Aşama'nın sona ereceği VCT 3. Aşama - Masters etkinliği Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşecek.

    1. Elemeler:  Elemeler açık ve kapalı olmak üzere iki bölüme ayrılacak. Açık elemelere maksimum 512 takım katılabilecek ve kapalı elemelere devam edecek 8 takımdan biri olmak için tekli eleme sisteminde mücadele edecek. Kapalı elemelerde, açık elemelerden gelen 8 takım davetle gelen 8 takımla ikili eleme sistemi üzerinden mücadele edecek. Kapalı elemelerin en iyi 8 takımı 1. Ana Etkinliğe yükselecek. Her bölge için 1 Eleme olacak: EU, TR ve BDT. Kapalı elemelere davet edilecek takımlar önceki VCT Aşamalarındaki performans da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere göre belirlenecek.

    1. Ana Etkinlik:  3 bölgenin her biri ikili eleme sisteminde yapılacak kendi Ana Etkinliğine sahip olacak. En iyi 8 takım kendi arasında mücadele edecek. Avrupa'dan en iyi 4 takım ile TR ve BDT'den 2'şer takım EMEA Challengers Playoff'larına yükselecek. Avrupa'nın son 4 takımı ile TR ve BDT'nin 3.-6. sırayı alan takımları ise 2. Ana Etkinliğe adını yazdıracak. TR ve BDT'de 7. ve 8. bitiren takımlar ise 2. Kapalı Elemeler'de yer alacak.

    2. Elemeler:  İlk elemelerde olduğu gibi, 2. Elemeler de açık ve kapalı olmak üzere iki bölüme ayrılacak. Playoff'lara katılmaya hak kazanamayan takımlar arasından en iyi 8'i kapalı elemelere davet edilecek. Maksimum 512 takımın katılabileceği açık elemelerdeki en iyi 8 takım kapalı elemelerdeki diğer 8 takıma katılacak. Kapalı elemeler sonunda her bölgeden en iyi 4 takım 2. Ana Etkinliğe yükselecek.

    2. Ana Etkinlik:  Her bölge için ikinci bir Ana Etkinlik yapılacak. 8 takım EMEA Challengers Playoff'larında yer alabilmek için mücadele edecek. İkinci Ana Etkinlikte Avrupa'dan en iyi 2 takım ile TR ve BDT'den en iyi 1'er takım Playoff'lara yükselecek.

    EMEA Challengers Playoff'ları

    EMEA'dan en güçlü 12 takım belirlendikten sonra sıra bu takımların birbiriyle rekabet etmesine gelecek! Avrupa'dan 6 takım, TR ve BDT'den 3'er takım çevrimiçi bir etkinlikte karşı karşıya gelecek. 12 takım ikili eleme sistemindeki bir turnuva ağacında yer alacak ve en iyi 4 takım 1. tur karşılaşmalarında maça 1 harita önde başlayacak. EMEA Challengers Playoff'ları tamamlandığında ilk 4 sırayı alan takımlar Berlin'de yapılacak VCT 3. Aşama - Masters etkinliğinde yer almaya hak kazanacak.

    VALORANT Masters: Berlin

    Masters etkinliği 2021 VCT'nin son aşamasının zirvesi olacak. EMEA Challengers Playoff'larından gelecek 4 takım da dahil tüm dünyadan 16 takım Almanya'daki sahnede rekabet edecek. Katılımcılar Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya ve Güney Kore gibi diğer VCT bölgelerinden gelecek.

    2021 VCT'nin tamamı ve VCT 3. aşama takvimi nasıl şekillendi, şekillenecek?

  • 3. Aşama, Haziran'da 2 Eleme turundan ilkiyle başlayacak, ilk Elemeler 28 Haziran'da başlıyor.

  • İki Ana Etkinlik ve Playoff'ların ardından Eylül ayında yapılacak VCT 3. Aşama - Masters ile VALORANT Champions Tour'un 3. Aşama'sı sona erecek.

  • Ekim ayında yapılacak Son Şans Elemeleri ile takımların VCT Champions'a katılmak için son bir fırsatı daha olacak.

  • 3. Aşama ve Son Şans Elemeleri ile dünyanın en güçlü takımları belirlendikten sonra takımlar uzun süredir beklenen dünya şampiyonasına hazırlanacak.

  • Aralık ayında yapılacak VCT Champions ile 2021 unvanı sahibini bulacak.
    • VCT 3. aşama formatı nasıl olacak, mücadeleler ne zaman başlayacak?

Maksimum, Almanya, Berlin, Mayıs, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar VCT 3. aşama formatı nasıl olacak, mücadeleler ne zaman başlayacak? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ramos iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor 20:41 Ramos iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Galatasaray transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi 20:25 ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi Ünlü oyuncu Hakan Ural'dan kendisine 20:15 Ünlü oyuncu Hakan Ural'dan kendisine "yandaş" diyenlere manidar cevap: Ömrümüz kuyruklarda geçti
Survivor Batuhan elendikten sonra kan kustu: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar 20:02 Survivor Batuhan elendikten sonra kan kustu: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi 19:57 Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti 19:04 Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti
Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı 18:51 Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi 18:21 Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi

Son Dakika Haberleri
19:43 Son Dakika: Aşılamada yeni rekor kırıldı! Bir günde 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı
19:42 Hadise ve Kaan Yıldırım arasında sular durulmuyor! Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı
19:22 Gaziantep Belediyesi'nden yeni uygulama! Sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme
19:18 NATO aile fotoğrafına damga vuran olay! Liderlere NATO'nun önemini hatırlatan video izletildi
19:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı
19:03 Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti
18:36 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde
18:20 Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi
18:15 Mustafa Cengiz rahatsızlığı sebebiyle tedavi altına alındı, 3 gün hastanede yatacak!
18:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelendi' Görüşme 19:00'a alındı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden görüşmesi sonrası açıklama yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden görüşmesi sonrası açıklama yapıyor         
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık         
20:28
Ankara'da fabrikasını su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var Ankara'da fabrikasını su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var         
20:21
Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı         
20:07
Buket Aydın'la yeniden barışan Emir Sarıgül ilk kez konuştu: Niyetimiz ciddi Buket Aydın'la yeniden barışan Emir Sarıgül ilk kez konuştu: Niyetimiz ciddi         
20:02
Son Dakika: Aşılamada yeni rekor kırıldı! Bir günde 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı Son Dakika: Aşılamada yeni rekor kırıldı! Bir günde 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı         
19:43
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı         
19:04
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşan Macron, fotoğrafa not da düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşan Macron, fotoğrafa not da düştü         
17:37
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor         
16:40
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 21:01:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VCT 3. aşama formatı nasıl olacak, mücadeleler ne zaman başlayacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement