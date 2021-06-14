VCT 3. aşama formatı nasıl olacak, mücadeleler ne zaman başlayacak? - Son Dakika

Bu sene VALORANT'a doyduğumuz bir yıl oldu ancak Riot sene bitmeden aşama 3'ün tamamlanacağını duyurdu. Gelin VCT 3. aşama formatı nasıl olacak, mücadeleler ne zaman başlayacak? sorularının cevabına beraber bakalım.

3. Aşama Formatı Nasıl Olacak?

Mayıs ayındaki VALORANT Masters: Reykjavik ile sona eren 2. Aşama'nın ardından, 3. Aşama da belirli değişiklikler içeren benzer bir formatı takip edecek. İkinci aşamada olduğu gibi 3. Aşama da küresel bir LAN etkinliğiyle kapanacak. 3. Aşama'nın sona ereceği VCT 3. Aşama - Masters etkinliği Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşecek.

1. Elemeler: Elemeler açık ve kapalı olmak üzere iki bölüme ayrılacak. Açık elemelere maksimum 512 takım katılabilecek ve kapalı elemelere devam edecek 8 takımdan biri olmak için tekli eleme sisteminde mücadele edecek. Kapalı elemelerde, açık elemelerden gelen 8 takım davetle gelen 8 takımla ikili eleme sistemi üzerinden mücadele edecek. Kapalı elemelerin en iyi 8 takımı 1. Ana Etkinliğe yükselecek. Her bölge için 1 Eleme olacak: EU, TR ve BDT. Kapalı elemelere davet edilecek takımlar önceki VCT Aşamalarındaki performans da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere göre belirlenecek.

1. Ana Etkinlik: 3 bölgenin her biri ikili eleme sisteminde yapılacak kendi Ana Etkinliğine sahip olacak. En iyi 8 takım kendi arasında mücadele edecek. Avrupa'dan en iyi 4 takım ile TR ve BDT'den 2'şer takım EMEA Challengers Playoff'larına yükselecek. Avrupa'nın son 4 takımı ile TR ve BDT'nin 3.-6. sırayı alan takımları ise 2. Ana Etkinliğe adını yazdıracak. TR ve BDT'de 7. ve 8. bitiren takımlar ise 2. Kapalı Elemeler'de yer alacak.

2. Elemeler: İlk elemelerde olduğu gibi, 2. Elemeler de açık ve kapalı olmak üzere iki bölüme ayrılacak. Playoff'lara katılmaya hak kazanamayan takımlar arasından en iyi 8'i kapalı elemelere davet edilecek. Maksimum 512 takımın katılabileceği açık elemelerdeki en iyi 8 takım kapalı elemelerdeki diğer 8 takıma katılacak. Kapalı elemeler sonunda her bölgeden en iyi 4 takım 2. Ana Etkinliğe yükselecek.

2. Ana Etkinlik: Her bölge için ikinci bir Ana Etkinlik yapılacak. 8 takım EMEA Challengers Playoff'larında yer alabilmek için mücadele edecek. İkinci Ana Etkinlikte Avrupa'dan en iyi 2 takım ile TR ve BDT'den en iyi 1'er takım Playoff'lara yükselecek.

EMEA Challengers Playoff'ları

EMEA'dan en güçlü 12 takım belirlendikten sonra sıra bu takımların birbiriyle rekabet etmesine gelecek! Avrupa'dan 6 takım, TR ve BDT'den 3'er takım çevrimiçi bir etkinlikte karşı karşıya gelecek. 12 takım ikili eleme sistemindeki bir turnuva ağacında yer alacak ve en iyi 4 takım 1. tur karşılaşmalarında maça 1 harita önde başlayacak. EMEA Challengers Playoff'ları tamamlandığında ilk 4 sırayı alan takımlar Berlin'de yapılacak VCT 3. Aşama - Masters etkinliğinde yer almaya hak kazanacak.

VALORANT Masters: Berlin

Masters etkinliği 2021 VCT'nin son aşamasının zirvesi olacak. EMEA Challengers Playoff'larından gelecek 4 takım da dahil tüm dünyadan 16 takım Almanya'daki sahnede rekabet edecek. Katılımcılar Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya ve Güney Kore gibi diğer VCT bölgelerinden gelecek.

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