Üye Girişi
VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı - Son Dakika

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı

08.04.2021 00:24
VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye (valesports_tr) Çeyrek Final 2. Gün sonuçları haberimizde!

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvası Çeyrek Final 2. Gün maçları oynandı. Toplam 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği çeyrek final aşaması bu gece itibariyle tamamlandı. Bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte yarı final eşleşmeleri belirlendi. Çeyrek final aşamasında Salı günü 2 ve Çarşamba günü 2 olmak üzere toplam 4 karşılaşma oynandı.

BBL Esports vs 1907 Fenerbahçe Espor

Günün açılış maçı BBL Esports ve 1907 Fenerbahçe Espor arasında oynandı. Fenerbahçe'nin seçtiği Bind haritasında oynanan serini ilk maçı kafa kafaya bir mücadele içerisinde geçti. İki tarafın da kazanmaya yakın olduğu karşılaşmada 13-11'lik skorla ilk haritayı kazanan BBL seride 1-0 öne geçmeyi başardı. BBL takımı oyuncusu aimDLL aldığı 'Clutch' raundlarla öne çıkan isim oldu. Serinin ikinci haritası BBL'in seçimiyle Ascent haritası oldu. BBL'in kalesi olarak görülen bu haritada BBL ekibi hataya yer vermedi. BBL'in hakimiyeti içerisinde geçen serinin ikinci maçı 13-4 BBL lehine sonuçlandı. Fenerbahçeli duhax'ın çabaları mağlubiyete engel olamadı. İkinci haritayı da kazanan BBL ekibi 2-0 yaparak günün yarı finale çıkan ilk takımı oldu.

Oxygen Esports vs More Esports

Çeyrek final aşamasının son maçında Oxygen Esports ve More Esports arasında geçenmücadeleyi izledik. Seri More takımının seçimiyle birlikte Icebox haritasında başladı. İlk seride olduğu gibi karşılaşma çok ortada geçti. İki takım arasındaki mücadele nefes kesti. Uzatmaya giden maçta Oxygen ekibi tecrübeli bir takım olmanın verdiği avantajla 14-12 galip gelmesini bildi. Böylelikle seride 1-0 öne geçti. Oxygen oyuncusu m1tez 36 skorluk katkısıyla çeyrek final aşamalarına damgasını vurdu. Günün ve çeyrek finallerin son haritası Oxygen'in seçimiyle Bind haritası oldu. More ekibi maça çok agresif başlasa da psikolojik üstünlüğü eline alan Oxygen takımı 13-7'lik skorla haritayı ve seriyi kapattı. Böylelikle seride 2-0 öne geçerek son yarı finalist Oxygen ekibi oldu.

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 2. Gün Sonuçları

  • BBL Esports 2 - 0 1907 Fenerbahçe Espor
  • Bind: 13 - 11 | Ascent: 13 - 4
  • Oxygen Esports 2 - 0 More Esports
  • Icebox: 14 - 12 | Bind: 13 - 7

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye karşılaşmalarını canlı olarak izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Eşleşmelere, maç sonuçlarına ve turnuva takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı

1907 Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe, valorant, Türkiye, Salı, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Osman Kavala için 00:16 Son Dakika: Osman Kavala için "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı Mustafa Keser-Bülent Ersoy kavgası büyüyor! 1 liralık davaya yanıt geldi: Kendine biçtiği değer 22:22 Mustafa Keser-Bülent Ersoy kavgası büyüyor! 1 liralık davaya yanıt geldi: Kendine biçtiği değer Alanyaspor-Kayserispor maçında goller yağmur oldu yağdı! Ağlar tam 9 kez sarsıldı 21:57 Alanyaspor-Kayserispor maçında goller yağmur oldu yağdı! Ağlar tam 9 kez sarsıldı
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı 20:22 Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti 19:13 Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı 17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Tek oturuşta 2,5 kilo et mi yiyor? Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı 16:33 Tek oturuşta 2,5 kilo et mi yiyor? Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı

Son Dakika Haberleri
18:39 Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın cenazesi hayatını adadığı Baykar tesislerine getirildi
18:33 Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi
18:04 Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı
18:03 Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu
17:57 Son Dakika: TFF'den, başta Fenerbahçe ve hakemleri eleştiren kulüplere uyarı geldi: Dikkatli olun
17:37 "Bataklık" operasyonunda yargılanan "Türk Escobar" Nejat Daş savunmasını yaptı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı
17:30 Ali Güneş itiraf etti: Aziz Yıldırım bana dedi ki, 'F.Bahçeli futbolcu en güzel bayanlarla görüşür'
17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
00:59
10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez 10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez         
22:50
Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak         
22:03
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
20:35
Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi         
20:15
500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi 500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi         
18:11
Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 6 cansız beden çıkarıldı Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 6 cansız beden çıkarıldı         
17:02
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 01:51:52. #1.13#
SON DAKİKA: VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement