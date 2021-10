VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı - Son Dakika

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvası Çeyrek Final 2. Gün maçları oynandı. Toplam 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği çeyrek final aşaması bu gece itibariyle tamamlandı. Bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte yarı final eşleşmeleri belirlendi. Çeyrek final aşamasında Salı günü 2 ve Çarşamba günü 2 olmak üzere toplam 4 karşılaşma oynandı.

BBL Esports vs 1907 Fenerbahçe Espor

Günün açılış maçı BBL Esports ve 1907 Fenerbahçe Espor arasında oynandı. Fenerbahçe'nin seçtiği Bind haritasında oynanan serini ilk maçı kafa kafaya bir mücadele içerisinde geçti. İki tarafın da kazanmaya yakın olduğu karşılaşmada 13-11'lik skorla ilk haritayı kazanan BBL seride 1-0 öne geçmeyi başardı. BBL takımı oyuncusu aimDLL aldığı 'Clutch' raundlarla öne çıkan isim oldu. Serinin ikinci haritası BBL'in seçimiyle Ascent haritası oldu. BBL'in kalesi olarak görülen bu haritada BBL ekibi hataya yer vermedi. BBL'in hakimiyeti içerisinde geçen serinin ikinci maçı 13-4 BBL lehine sonuçlandı. Fenerbahçeli duhax'ın çabaları mağlubiyete engel olamadı. İkinci haritayı da kazanan BBL ekibi 2-0 yaparak günün yarı finale çıkan ilk takımı oldu.

Oxygen Esports vs More Esports

Çeyrek final aşamasının son maçında Oxygen Esports ve More Esports arasında geçenmücadeleyi izledik. Seri More takımının seçimiyle birlikte Icebox haritasında başladı. İlk seride olduğu gibi karşılaşma çok ortada geçti. İki takım arasındaki mücadele nefes kesti. Uzatmaya giden maçta Oxygen ekibi tecrübeli bir takım olmanın verdiği avantajla 14-12 galip gelmesini bildi. Böylelikle seride 1-0 öne geçti. Oxygen oyuncusu m1tez 36 skorluk katkısıyla çeyrek final aşamalarına damgasını vurdu. Günün ve çeyrek finallerin son haritası Oxygen'in seçimiyle Bind haritası oldu. More ekibi maça çok agresif başlasa da psikolojik üstünlüğü eline alan Oxygen takımı 13-7'lik skorla haritayı ve seriyi kapattı. Böylelikle seride 2-0 öne geçerek son yarı finalist Oxygen ekibi oldu.

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Çeyrek Final 2. Gün Sonuçları

BBL Esports 2 - 0 1907 Fenerbahçe Espor

Bind: 13 - 11 | Ascent: 13 - 4

Oxygen Esports 2 - 0 More Esports

Icebox: 14 - 12 | Bind: 13 - 7

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye karşılaşmalarını canlı olarak izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Eşleşmelere, maç sonuçlarına ve turnuva takvimine buradan ulaşabilirsiniz.