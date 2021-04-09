VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasında final günü geldi - Son Dakika

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasında final günü geldi

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasında final günü geldi
Son Güncelleme: 09.04.2021 18:39

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye (valesports_tr) turnuvasında final günü geldi çattı!

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye  yarı final aşaması tamamlandı. Futbolist, Kafalar Esports, BBL Esports ve Oxygen Esports takımlarının nefes kesen mücadelesine sahne olan aşamada finalistler belirlendi. Futbolist ve Oxygen Esports 4 takım arasından sıyrılıp final biletini alan takımlar oldu. İki takım bugün oynanacak seride şampiyonluk için mücadele edecek. VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasında final mücadelesi başlıyor.

Futbolist vs Oxygen Esports

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Final maçında ve karşı karşıya gelecek. Saat 18.00'da başlayacak olan karşılaşmada taraflar şampiyon olmak için ter dökecek. Nefes kesen bir mücadele içinde geçmesi beklenen serinin kazananı 8.000€ ödülün sahibi olurken, kaybeden takım 5.000€ ödülü hanesine yazdıracak. İki takım da hali hazırda EMEA Challengers Playoff'larına katılmayı garantiledi. Futbolist ekibi yarı finalde Kafalar Esports takımını 2-1 mağlup ederek final biletini alan ilk takım olmuştu. Oxygen takımı bir önceki turda BBL Esports karşısında 2-0 galip gelerek finalde Futbolist'in rakibi olmuştu.

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Final Karşılaşması

9 Nisan Cuma Saat: 18.00 | Futbolist vs Oxygen Esports

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye karşılaşmalarını canlı olarak izlemek için  tıklayabilirsiniz. Eşleşmelere, maç sonuçlarına ve turnuva takvimine  ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Kafalar Esports, Türkiye, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasında final günü geldi - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Son Dakika: Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.
19:28 Başakşehir, Torino'dan Emirhan İlkhan'ı transfer etti
18:29 Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Rade Krunic için teklif yaptı
18:16 Genoa, Berkan Kutlu için harekete geçti
18:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB heyetini kabul etti: Fahiş fiyat balonu sönüyor
18:04 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçak KAAN'ın 2023 senesi bitmeden havalandığını göreceğiz
17:49 Rusya: 1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenip ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek
17:31 Açılışta gergin anlar! İmamoğlu'nun korumaları müdahale etti: Beni köşeye çekip, 'icabına bakalım' dediler
17:30 Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman'da oynanacak
17:21 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın TOGG'u kazaya karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2023 20:11:02. #1.13#
SON DAKİKA: VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasında final günü geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement