VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Yarı Final mücadelesi başlıyor

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye çeyrek final aşamasını geride bıraktık. Toplam 8 takımın yer aldığı çeyrek finallerde Futbolist, Kafalar Esports, BBL Esports ve Oxygen Esports yarı finalde mücadele etmeye hak kazanan takımlar oldu. VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Yarı Final heyecanı bugün oynanacak olan karşılaşmalarla başlıyor.

Futbolist vs Kafalar Esports

Yarı final karşılaşmalarında ilk olarak ve karşı karşıya gelecek. Saat 18.00'da başlayacak olan karşılaşmada taraflar finale çıkmak için mücadele edecek. Futbolist takımı yarı finalde Anatolia Esports ekibini 2-0 mağlup ederek yarı finalde boy göstermeye hak kazanmıştı. Kafalar ekibi bir önceki turda OtherSide Esports karşısında 2-0 galip gelerek yarı finalde Futbolist'in rakibi olmuştu.

BBL Esports vs Oxygen Esports

Son finalisti belirleyecek olan karşılaşma ve arasında oynanacak. İlk serininin sonuçlanmasıyla birlikte başlayacak olan karşılaşmada kazanan taraf finalde, Futbolist ve Kafalar arasında oynanan maçın galibiyle karşılaşacak. BBL ekibi çeyrek finalde 1907 Fenerbahçe Espor takımını eleyerek yarı finale çıkarken, Oxygen ekibi More Esports karşısında galip gelerek yarı finalde BBL'in rakibi olmuştu.

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye Yarı Final Karşılaşmaları

8 Nisan Perşembe Saat: 18.00 | Futbolist vs Kafalar Esports

8 Nisan Perşembe Saat: 1. Seriden Sonra | BBL Esports vs Oxygen Esports

VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye karşılaşmalarını canlı olarak izlemek için tıklayabilirsiniz. Eşleşmelere, maç sonuçlarına ve turnuva takvimine ulaşabilirsiniz.